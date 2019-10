Plastik aus Flüssen einfangen, bevor es ins Meer gelangt: Das ist das nächste große Projekt des Niederländers Boyan Slat und seiner Firma Ocean Cleanup. Kann das funktionieren?

Von Gábor Paál, SWR

Das erste Ziel von Ocean Cleanup war, Plastik mit großen Sammelgeräten aus den Plastikstrudeln im Pazifik einzufangen und an Land zu bringen. Jetzt will die Firma das Problem an der Wurzel bekämpfen. "Interceptoren" sollen Plastik schon auf den großen verschmutzten Flüssen der Welt aufsammeln und so verhindern, dass es überhaupt ins Meer gelangt.

Das lässt sich am besten anhand einer Plastiktüte beschreiben, die den Fluss hinab treibt. Diese Plastiktüte wird zunächst auf eine Barriere stoßen, die von einem der Flussufer schräg in den Fluss hineinragt. Dadurch wird die Plastiktüte in Richtung des gegenüberliegenden Ufers geleitet An diesem Ufer befindet sich ein Stück flussabwärts eine weitere ähnliche Barriere. An ihr entlang treibt die Plastiktüte wiederum in Richtung des eigentlichen Auffanggeräts.

Es ist eine Art Schiff, dessen Spitze flussaufwärts zeigt. An dieser Spitze endet die zweite Barriere. Die Plastiktüte wird also an die Schiffsspitze transportiert und von dort über ein Fließband ins Schiffsinnere befördert. Dort soll all das Plastik gleich in entsprechende Behälter sortiert werden, die dann an Land gebracht werden. Im Idealfall wird das Plastik dort recycelt.

Der Trick mit den zwei in den Fluss ragenden Barrieren ermöglicht es, einen Großteil des Plastiks aufzufangen, ohne die übrige Schifffahrt zu behindern.