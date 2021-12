Koalition in den Niederlanden Koalitionsvertrag nach 271 Tagen Stand: 13.12.2021 20:41 Uhr

Nach neun Monaten haben sich vier Parteien in den Niederlanden doch noch zusammengerauft: Der Koalitionsvertrag soll nun den Fraktionen vorgelegt werden. Ein Skandal um Premier Rutte hatte alles verzögert.

Rund neun Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich die vier bisherigen Regierungsparteien auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit kann der frühere und gegenwärtig geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte sein viertes Kabinett in Folge bilden. Ruttes Mitte-rechts-Partei VVD, die linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die ChristenUnie wollen die bisherige Koalition fortsetzen, teilte ein Sprecher der Verhandlungen in Den Haag mit.

Es waren die längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte des Landes. Der Vertrag soll nun zunächst den Fraktionen zur Zustimmung vorgelegt und am Mittwoch im Parlament präsentiert werden. Es gilt als sicher, dass Rutte dann erneut mit der Bildung der Regierung beauftragt wird. Möglicherweise wird aber sein neues Kabinett erst im Januar vom König vereidigt.

Gesamte Regierung war im Januar zurückgetreten

Der 54 Jahre alte Rutte ist seit elf Jahren Premier und damit der längste amtierende Regierungschef des Landes. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund war ein Skandal um zu Unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte.

Nach der Wahl im März geriet Rutte in Bedrängnis, als ihm vorgeworfen wurde, die Unwahrheit über eigene Äußerungen während der Koalitionsgespräche gesagt zu haben. Er soll versucht haben, einen kritischen Abgeordneten aus dem Parlament zu drängen. Ein Misstrauensvotum fand im Parlament jedoch keine Mehrheit.