Krieg im Nahen Osten Viele bei Angriff auf Flüchtlingslager in Gaza Stand: 01.11.2023 01:26 Uhr

Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Das melden sowohl Hamas als auch das israelische Militär. Nach Angaben Israels waren die Opfer Mitglieder der Terrormiliz.

Bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens sind israelischen und palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen getötet worden. Israels Armee teilte mit, Bodentruppen hätten rund 50 Terroristen getötet. Auch Flugzeuge seien im Einsatz gewesen. Der Großangriff habe der Infrastruktur der Hamas gegolten, die auch zivile Gebäude übernommen habe. Militärsprecher Daniel Hagari sagte, eine unterirdische Hamas-Anlage unter einem Gebäude sei eingestürzt und habe andere Häuser in der Nähe einbrechen lassen. Infolge des Angriffs seien auch Tunnel eingestürzt. Bei dem Einsatz wurde demnach der Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari getötet, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt gewesen sein soll.

Nach Angaben des von der militant-islamistischen Terrormiliz Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Es würden aber noch weitere Tote unter den Trümmern vermutet. Ein Arzt des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen gab die Zahl der Toten mit mindestens 35 an, darunter auch Frauen und Kinder. Zudem seien mehr als 200 Verletzte in die Klinik eingeliefert worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Fortgesetzter Raketenbeschuss auf Israel

Israel hatte nach eigenen Angaben den Tag über 300 Ziele im Gazastreifen angegriffen, darunter auch Rampen zum Abschuss von Raketen. Dennoch hatte es am Abend wieder Raketenalarm gegeben - auch im Großraum Tel Aviv wurden Raketen aus dem Gazastreifen von der israelischen Luftabwehr abgefangen.

Raketenalarm gab es auch im Süden Israels, in Eilat am Roten Meer. Zahlreiche Menschen flüchteten dort in die Schutzräume. Später hieß es, Israels Armee habe zwei Angriffe mit Drohnen und Raketen aus dem Jemen abgewehrt. Insgesamt verzeichnete die israelische Zivilschutzapp - wie bereits in den vergangenen Tagen - Dutzende Luftalarme in mehreren israelischen Ortschaften und Städten.

Dutzende Lkw mit Hilfsgütern erreichen Gazastreifen

Verhalten positive Nachrichten kommen hingegen von der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten. Innerhalb von 24 Stunden waren insgesamt 66 Lkw mit Hilfsgütern über die Grenze gekommen. Das ist die größte Zahl seit Beginn der Lieferungen vor 11 Tagen. Vor dem Krieg waren aber jeden Tag rund 500 Lastwagen in den Gazastreifen gekommen, um die Menschen dort zu versorgen. Es fehlt immer noch an Nahrung, Wasser, medizinischem Material und Treibstoff.

Im Gespräch ist zudem, dass der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geöffnet werden könnte, um Verletzte auf ägyptischer Seite zu behandeln. Mitarbeiter des ägyptischen Roten Halbmondes seien informiert worden, sich bereit zu halten, hieß es.

Der Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Tsahi Hanegbi, sagte dazu: "Ägypten ist ein Staat, mit dem wir befreundet sind. Der Staat befindet sich mit uns im Frieden. Wir wissen, dass es Ägypten wichtig ist, einen Ansturm von heimatvertriebenen Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Ägypten zu verhindern. Es gibt auch die Möglichkeit, Feldkrankenhäuser direkt an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza aufzustellen. Es gibt viele Dinge, bei denen Ägypten den unschuldigen Zivilisten Hilfe leisten kann."

Feldkrankenhäuser könnten notwendig werden, denn die meisten Krankenhäuser im Gazastreifen können nicht mehr richtig arbeiten. Und Erwartet wird, dass die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen weiter steigt. Denn Israel weitet seine Bodenoffensive aus - im Norden des Gazastreifens, wo der Krieg besonders heftig ist, halten sich nach UN-Angaben immer bis zu 300.000 Zivilisten auf, die dem Aufruf, das Gebiet zu verlassen, nicht gefolgt sind. Nach Darstellung Israels hindert die Hamas viele dieser Menschen an der Flucht.

Israel greift Gaza seit dem 7. Oktober als Reaktion auf ein von Hamas-Terroristen verübtes Massaker auf seinem Staatsgebiet an. Dabei wurden etwa 1.400 Israelis ermordet - die meisten von ihnen Zivilisten. Etwa 200 Menschen, unter ihnen alte Menschen und Kinder, wurden von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt.

Mit Informationen von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Tel Aviv.