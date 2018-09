Die Zahl der Migranten, die über die Türkei in die EU gelangen, ist laut einem Zeitungsbericht in diesem Jahr wieder stark gestiegen. Eine Folge: Die Flüchtlingszentren sind überfüllt.

Seit Jahresbeginn sind einem Zeitungsbericht zufolge deutlich mehr Migranten aus der Türkei in die Europäische Union gekommen als ein Jahr zuvor. Zwischen Januar und Mitte September seien aus der Türkei 38.687 Menschen in die EU gekommen, 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtete die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf einen internen Bericht der EU-Kommission.

12.147 Personen seien auf dem Landweg nach Griechenland geflohen, darunter 5300 türkische Staatsbürger. Infolge der hohen Zuwandererzahlen seien die Flüchtlingsaufnahmezentren (Hotspots) auf den griechischen Inseln überfüllt, hieß es weiter. Der Hotspot auf Lesbos habe dreimal so viele Insassen wie vorgesehen, das auf Samos sei sogar sechsfach überbelegt.

Schlechte Versorgung

Wegen des Mangels an Ärzten und Übersetzern konnten etwa auf Chios notwendige medizinische Untersuchungen nicht durchgeführt werden. Es fehlten zudem Zelte für kühlere Temperaturen.

Nach dem 2016 geschlossenen EU-Türkei-Abkommen soll Ankara die Migration auf dem See- und dem Landweg eindämmen und erhält dafür Milliardenzahlungen der Europäischen Union zur Unterstützung der Flüchtlinge im eigenen Land.