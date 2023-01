In Brüsseler U-Bahn Mann verletzt drei Menschen mit Messer Stand: 31.01.2023 07:27 Uhr

In der belebten Brüsseler U-Bahn-Station Schuman hat ein Mann Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund sieht die Polizei bisher nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft setzen ihre Ermittlungen nach einer Messerattacke in unmittelbarer Nähe der EU-Kommission fort. Nach dem Vorfall mit drei Verletzten - davon einer lebensgefährlich, wie eine Polizeisprecherin sagte - hieß es am Montagabend von Seiten der Staatsanwaltschaft, dass es keine Hinweise auf Terror gebe. Weitere Details zum Motiv und möglichen Hintergründen der Tat wurden nicht mitgeteilt.

Mutmaßlicher Täter vor Ort festgenommen

Genau zur Feierabendzeit war es zu der Attacke in einer belebten U-Bahn-Station gekommen, ein Mann griff mehrere Menschen mit einem Messer an. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen zeigen, wie die Polizei den Verdächtigen mit vorgehaltener Waffe dazu bringt, sich auf den Boden zu legen. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der U-Bahn-Station festgenommen, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Einsatzkräfte mit Hunden schirmten die Szene ab.

Rettungskräfte behandelten einen verletzten jungen Mann direkt vor dem Haupteingang der EU-Kommission, dem Sitz von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die Station Schuman liegt genau zwischen wichtigen EU-Institutionen und wird von vielen EU-Mitarbeitenden genutzt. So grenzen die EU-Kommission, der Rat der Europäischen Union und der Auswärtige Dienst der EU direkt an die Station.

Am Abend schrieb Brüssels Bürgermeister Philippe Close auf Twitter: "Messerangriff in der Schuman-Station". Eine gute Zusammenarbeit der Polizei habe zu einer schnellen Festnahme geführt. EU-Ratspräsident Charles Michel dankte den Einsatzkräften und drückte den Opfern sein Mitgefühl aus. Wie die Brüsseler Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilten, war der öffentliche Nahverkehr in dem Bereich um die Haltestelle Schuman teilweise wegen des Polizeieinsatzes eingestellt worden.