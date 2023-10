Nachruf Trauer um Schauspieler "Friends"-Star Matthew Perry stirbt mit 54 Stand: 29.10.2023 09:29 Uhr

Seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" machte ihn berühmt - nun ist Matthew Perry laut übereinstimmenden Medienberichten mit nur 54 gestorben. Seine Karriere war überschattet von jahrelangem Tabletten- und Alkoholmissbrauch.

Mit der Serie "Friends" wurde Matthew Perry weltberühmt. In der Sitcom über sechs New Yorker Freunde spielte er Chandler Bing, der immer einen ironischen Spruch auf Lager hat. Mit Mitte 20 bekommt Perry die Rolle. Zuvor hatte der amerikanisch-kanadische Schauspieler Nebenrollen gespielt, auch in TV-Serien wie "Unser lautes Heim".

"Friends", gedreht zwischen 1994 und 2004, wurde zu einer der bekanntesten Sitcoms überhaupt. Die Darsteller bekamen in der letzten Staffel eine Million Dollar pro Folge - so viel, wie sonst keine Seriendarsteller zu der Zeit. Perrys Charakter Chandler hatte in der Serie lange Pech mit Frauen, heiratet dann schließlich seine Freundin Monica, gespielt von Courtney Cox - ein Happy End.

Im echten Leben schwer abhängig

Ganz anders das echte Leben von Perry. Er habe immer berühmt sein wollen, sagte er im Interview mit ABC vor einem Jahr. Doch der Ruhm habe ihm nicht helfen können. Matthew Perry ist lange schwer tabletten- und alkoholabhängig. Mit 18 habe er schon jeden Tag Alkohol getrunken. Nach einem Unfall im Jahr 1997 bekommt er Schmerzmittel verschrieben, von denen er auch abhängig wird. Bis zu 55 Tabletten am Tag habe er genommen, erzählt er der Reporterin Diane Sawyer:

Die verrückteste Sache, die ich tat, war zu Hausbesichtigungen zu gehen. Ich ging hin, schaute im Badezimmer, ob ich Schmerzmittel finden konnte, und nahm sie mit. Die Leute dachten natürlich: 'Matthew Perry hat doch nicht bei uns geklaut!

Sucht hinterlässt Spuren

Seine Abhängigkeit habe er jahrelang am Set geheim gehalten. Irgendwann konfrontierte ihn aber seine Schauspielkollegin Jennifer Aniston. In einem Interview Anfang der 2000er-Jahre brach sie - darauf angesprochen - in Tränen aus, sie hätten alle nicht gewusst, wie sie reagieren sollten. Trotz seiner Abhängigkeit wirkte Perry in zahlreichen weiteren Filmen mit, unter anderem in "Herz über Kopf" zusammen mit Salma Hayek.

Matthew Perry (zweiter von rechts) mit seinen Schauspielkollegen aus "Friends" bei einer Veranstaltung 2002

Mehr als 60 Entzugskuren habe er mitgemacht, 14 mal wurde er als Folge des Drogen- und Alkoholmissbrauchs operiert. In den Interviews aus dem vergangenen Jahr wirkte Matthew Perry deutlich mitgenommen, das Reden, das Artikulieren, fiel ihm schwer. Über seine Sucht schrieb er ein Buch, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", seit 2021 sei er clean, sagte er.

Leblos im Whirlpool gefunden

Wie US-Medien berichten, wurde Perry in seinem Haus in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, leblos im Whirlpool gefunden. Die Todesursache wird noch untersucht.

Die Produktionsfirma Warner Brothers reagierte bestürzt auf seinen Tod und teilte mit: "Matthew Perry war ein unglaublich begabter Schauspieler und genialer Komiker." Er wurde 54 Jahre alt.