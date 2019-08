Nach den Massakern in El Paso und Dayton stellt der US-Präsident in Aussicht, Waffenkäufer strenger zu überprüfen. Doch seinen Vorschlag an die Demokraten verknüpft er mit einer Einwanderungsreform.

US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten ein schärferes Waffenrecht im Gegenzug für die von ihm geforderte Einwanderungsreform in Aussicht gestellt. Republikaner und Demokraten sollten sich auf "harte Hintergrundüberprüfungen" für Waffenkäufer verständigen, schrieb Trump vor einer mit Spannung erwarteten Rede zu den Schusswaffenangriffen in Texas und Ohio auf Twitter. Eine solche Reform könne "vielleicht" mit der "dringend benötigten Einwanderungsreform" verknüpft werden.

Die beiden Angriffe hatten die USA am Wochenende innerhalb weniger Stunden erschüttert. In einem Einkaufszentrum in der texanischen Grenzstadt El Paso erschoss ein 21-jähriger Weißer am Samstag 20 Menschen, darunter sieben Mexikaner. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen. Trump schrieb in seinem Tweet, aus den beiden "tragischen Ereignissen" müsse "etwas Gutes, wenn nicht etwas Großartiges" hervorgehen.

Trump schreibt den US-Medien eine Mitverantwortung für "den Zorn und die Wut" im Land zu. "Die Medien haben eine große Verantwortung für Leben und Sicherheit in unserem Land", twitterte er. "Fake News haben stark beigetragen zu dem Zorn und der Wut, die sich über viele Jahre aufgebaut hat. Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unparteiisch zu sein." Ansonsten würden sich diese "schrecklichen Probleme" nur verschlimmern.

Demokraten sehen eine Mitschuld Trumps

Die beiden Massaker sorgen für eine neue Diskussion über Rassismus. Dabei geht es zunehmend um die Rolle Trumps. Mehrere Präsidentschaftsbewerber der Demokraten warfen ihm vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen.

Politische Debatte nach Attentaten in den USA

"Man erntet, was man sät. Und er sät die Saat des Hasses in diesem Land. Diese Ernte von Hass (und) Gewalt, die wir jetzt sehen, liegt vor seinen Füßen", sagte der demokratische Präsidentschaftsbewerber Senator Cory Booker. Der Präsidentschaftskandidat Beto O’Rourke warf der Trump-Administration vor, schon zu lange Intoleranz und Hass zu dulden. "Das ist der Grund für die Attentate, die wir hier sehen. Und es wird immer wieder passieren, wenn wir die Ursachen nicht benennen und etwas ändern."

Trump hatte in den vergangenen Wochen mit offen rassistischen Attacken gegen demokratische Politiker für Empörung gesorgt und in der Vergangenheit Mexikaner pauschal als "Vergewaltiger" bezeichnet. Am Sonntag beteuerte der Präsident, Hass habe in den USA "keinen Platz". Trump diagnostizierte, die Schützen seien "wirklich sehr ernst seelisch krank". Probleme mit Schießereien gebe es schon seit Jahren.

Einer der Täter hinterließ ein Manifest

Diese Argumentation könnte allerdings ins Leere laufen. Denn in einem rassistischen "Manifest", das dem Attentäter von El Paso zugerechnet wird, gibt es Hinweise auf Trump. Auf einem Twitter-Account, der zu dem mutmaßlichen Täter zu gehören scheint, sind Pro-Trump-Posts zu finden, die den Plan des US-Präsidenten zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko befürworten.

Das FBI ist der Ansicht, dass der Täter von El Paso aus Hass gehandelt hat, sagte Bundesstaatsanwalt John Bash. "Wir behandeln das auch als einen Fall von heimischem Terrorismus. Ziel war es, die Zivilbevölkerung einzuschüchtern", so Bash. Er verlangte die Todesstrafe für den 21-Jährigen.

Die Hintergründe der zweiten Bluttat sind bisher deutlich unklarer. Laut der Polizei waren sechs der neun Todesopfer Schwarze. Der Täter wurde nur rund 30 Sekunden nach Beginn seiner Attacke von der Polizei erschossen. Dadurch habe ein noch schlimmeres Blutbad verhindert werden können, teilte die Polizei mit.

Stefanie Dodt, ARD Mexiko, zzt. El Paso, zu den Schießereien in El Paso und Dayton

