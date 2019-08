Unter den inzwischen 22 Opfern des Massakers in einem Walmart im texanischen El Paso ist laut des Polizeichefs auch ein Deutscher. Präsident Trump will die Grenzstadt am Mittwoch besuchen.

Bei dem Massaker in der texanischen Stadt El Paso ist nach Polizeiangaben auch ein Deutscher getötet worden. Der Polizeichef der Grenzstadt, Greg Allen, sagte, bei der Attacke seien ein Deutscher, 13 US-Bürger und sieben Mexikaner getötet worden. Bei einem weiteren Todesopfer sei die Nationalität noch unklar. Die mexikanische Regierung hatte zuletzt von acht getöteten Mexikanern gesprochen.

Das Auswärtige Amt hat den Tod eines deutschen Staatsbürgers bei bestätigt. "Leider müssen wir bestätigen, dass sich unter den Todesopfern in El Paso auch ein deutscher Staatsangehöriger befindet", erklärte eine Ministeriumssprecherin. Angaben zur Identität des Opfers machte das Ministerium auf Nachfrage nicht.

Ein 21-Jähriger hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum in El Paso 22 Menschen erschossen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen. US-Präsident Donald Trump wird El Paso am Mittwoch besuchen. Das gab der Bürgermeister der Grenzstadt, Dee Margo, bekannt.

US-Reaktionen auf die Massaker vom Wochenende in El Paso und Dayton

Schärferes Waffenrecht für Einwanderungsreform

Zuvor hatte Trump den oppositionellen Demokraten ein schärferes Waffenrecht im Gegenzug für die von ihm geforderte Einwanderungsreform angeboten. Republikaner und Demokraten sollten sich auf "harte Hintergrundüberprüfungen" für Waffenkäufer verständigen, schrieb Trump auf Twitter. Eine solche Reform könne "vielleicht" mit der "dringend benötigten Einwanderungsreform" verknüpft werden.

Doch den Vorschlag gibt es bereits, berichtet ARD-Korrespondent Torsten Teichmann. Ein Gesetzentwurf aus dem Repräsentantenhaus sehe vor, dass alle Kunden überprüft werden, die Waffen kaufen wollen. Seit dem Frühjahr hänge das Gesetz im Senat fest. Dort hätten Trumps Republikaner die Mehrheit.

Die Verknüpfung der Attentate vom Wochenende mit einer Reform des Einwanderungsrechts empfinden mehrere Demokraten als zynisch. Denn beim Attentat in El Paso geht das FBI dem Verdacht nach, dass der Täter aus Hass auf Einwanderer gehandelt haben könnte.

Demokraten sehen eine Mitschuld Trumps

Die Demokraten geben dagegen Trump eine Mitschuld. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke, der aus El Paso stammt, sagte dem Sender "CNN", neben einem Verbot kriegsartiger Waffen müsse man auch den Hass und den offenen Rassismus ansprechen, der vom Präsidenten und dem wohlwollend über ihn berichtenden Sender "Fox News" komme. "Er toleriert es nicht nur, er ermutigt es", sagte O'Rourke mit Blick auf Trump. "Wir haben heute ein Problem mit weißem, nationalistischem Terrorismus in den USA", sagte O'Rourke weiter. "Diese weißen Männer werden durch die Art von Angst motiviert, mit der dieser Präsident hantiert."

Trump verurteilt Massaker in USA scharf und kündigt Konsequenzen an

Torsten Teichmann, ARD Washington

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. August 2019 um 17:00 Uhr.