Im Alter von 78 Jahren Britische Sängerin Marianne Faithfull gestorben Stand: 30.01.2025 20:11 Uhr

Die britische Sängerin Marianne Faithfull ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren. Faithfull war vor allem durch den Song "As Tears Go By" berühmt geworden.

Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte ihre Musikpromotionsfirma mit. "Sie ist heute im Kreise ihrer Familie in London friedlich entschlafen", zitierte auch die BBC einen Sprecher. Faithfull war vor allem durch den Song "As Tears Go By" berühmt geworden.

Sie war eine der bekanntesten Sängerinnen der 1960er Jahre - nicht zuletzt wegen ihrer Beziehung zu Mick Jagger von den Rolling Stones, der zusammen mit seinem Gitarristen Keith Richards den ersten Hit für die damals 17-Jährige schrieb. Aber auch später noch feierte Faithfull Erfolge, unter anderem 1979 mit dem Album "Broken English".

Mick Jagger und Marianne Faithfull

Traumpaar der Swinging Sixties

Faithfull wurde am 29. Dezember 1946 in London geboren. Später wurden sie und Jagger zum Traumpaar der Swinging Sixties. Doch der Rock ’n’ Roll-Lifestyle forderte seinen Tribut: Faithfull wurde zum Junkie, saß im Gefängnis und lebte zwei Jahre lang auf der Straße. Der Stones-Song "Sister Morphine", den sie zusammen mit Jagger und Richards schrieb, reflektierte diese Zeit.

Als sie ihr Comeback-Album "Broken English" (1979) aufnahm, war sie immer noch süchtig. Erst mit knapp 40 schaffte sie den Entzug und entwickelte sich als Künstlerin weiter.

Mit Corona-Infektion im Krankenhaus

Faithfull stand auch auf der Bühne. Musiker wie Billy Corgan und PJ Harvey arbeiteten mit ihr. Sie spielte auch in mehreren Filmen mit, etwa in der Tragikomödie "Irina Palm". In ihrem Leben steckte sie viele gesundheitliche Probleme weg. Im April 2021 hatte Faithfull drei Wochen lang wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen. Später äußerte sie sich öffentlich zu ihrem Gesundheitszustand und erklärte, mit den Spätfolgen ihrer Covid-Erkrankung zu kämpfen.