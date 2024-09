Rolle als Professor McGonagall Maggie Smith im Alter von 89 Jahren gestorben Stand: 27.09.2024 16:16 Uhr

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Die zweifache Oscar-Preisträgerin ist vielen als Professor McGonagall in den Harry-Potter-Filmen und Matriarchin in "Downton Abbey" bekannt. Sie wurde 89 Jahre alt.

Sie gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation - die britische Oscar-Preisträgerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne, aus der die britische Nachrichtenagentur PA zitierte.

Ihre Mutter habe privat sehr zurückgezogen gelebt und sei am Ende ihres Leben im Kreise ihrer Freunde und ihrer Familie gewesen. "Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebende Enkelkinder, die durch den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind."

In der Serie Downton Abbey spielte Smith (rechts) Lady Violet Crawley.

Mit zwei Oscars ausgezeichnet

Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen. Darunter gleich zwei Oscars der US-Filmakademie - für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" und "Das verrückte California-Hotel". In der Serie "Downton Abbey" spielte sie bereits im hohen Alter die durchaus furchteinflößende Lady Violet Crawley. In den Romanverfilmungen zum Zauberschüler Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen.

Smith gilt als eine der herausragenden britischen Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie wird häufig in einem Atemzug mit Vanessa Redgrave und Judi Dench genannt. Auch im Alter blieb sie gefragt, obwohl sie beklagte, dass "man froh sein kann, überhaupt etwas zu bekommen, wenn man in die Oma-Ära kommt."