Britisches Unterhaus Es brodelt trotz Sitzungspause weiter

Stille nach viel Krawall im Unterhaus: Die Parlamentarier haben sich in die Zwangspause verabschiedet. Doch die Diskussionen über die Regierung Johnson gehen weiter.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

Die Sitzungsperiode des britischen Unterhauses ist beendet. Aber nach turbulenten Debatten geht die Diskussion weiter. Neuwahlen hat die Opposition abgelehnt. Es sollte aber Wahlen geben, sagen Regierungsmitglieder wie Simon Clarke:

"Es wirkt nicht so, also ob das Parlament der Bevölkerung zuhören würde, und dann muss die Bevölkerung das Recht haben, ein Urteil darüber zu sprechen in einer Unterhauswahl und deshalb haben wir eine gefordert."