Urteil in Den Haag Shell muss CO2-Emissionen reduzieren

Der Ölkonzern Shell wurde in Den Haag dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich zu verringern. Geklagt hatten Umweltschützer. Der Richterspruch könnte einen bedeutenden Präzedenzfall schaffen.

In den Niederlanden haben Umweltschützer vor Gericht einen Sieg errungen: Der Ölkonzern Shell, der seinen Hauptsitz in Den Haag hat, muss seinen CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich reduzieren.

Das Urteil verpflichtet das Unternehmen dazu, seine Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 45 Prozent zu verringern - und zwar im Mutterkonzern sowie in Tochterfirmen, bei Zulieferern und Endabnehmern.

Klage wurde von Tausenden Bürgern unterstützt

Im Jahr 2019 hatten insgesamt sieben Umweltorganisationen, darunter auch Greenpeace und die niederländische Organisation Milieudefensie, die Klage gegen den Konzern eingereicht, die von mehr als 17.000 Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wurde. Gemeinsam forderten sie von Shell, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Die Umweltschützer warfen dem Unternehmen vor, pro Jahr etwa neun Mal mehr CO2 auszustoßen als der Staat Niederlande selbst.

Shell verwies auf eigens gesetzte Klimaziele

Shell selbst hatte die Klage stets als unbegründet und unangemessen kritisiert und darauf hingewiesen, dass sich der Konzern schon mehr Umweltschutz auferlegt habe. Shell hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 seine Emissionen um mindestens 30 Prozent zu reduzieren.

Doch den Richtern des Bezirksgerichts in Den Haag ging das nicht weit genug. Die von Shell beschlossenen Klimaschutz-Maßnahmen seien "wenig konkret und voller Vorbehalte". Das Argument des Ölkonzerns, ein Urteil im Sinne der Umweltorganisationen würde ihn zwingen, seinen Verkauf von fossilen Brennstoffen in kurzem Zeitraum rasch zu verringern, ließ das Gericht nicht gelten.

Klimaproteste verschaffen Klagen Auftrieb

Das Urteil könnte mit Blick auf andere Klimaklagen wegweisend sein und einen Präzedenzfall schaffen. Weltweit nehmen die Klagen für mehr Engagement in Sachen Umweltschutz zu.

Die London School of Economics zählte zwischen 1986 und Mai 2020 rund 1600 Klimaprozesse - die meisten davon in den USA. Einen regelrechten Boom von Klimaklagen registrierten die Forscher 2019, angetrieben durch die zunehmenden Klimaproteste durch "Fridays for Future" oder "Extinction Rebellion" sowie die dadurch geschaffene öffentliche Aufmerksamkeit.