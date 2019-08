Konfliktregion Indien entzieht Kaschmir Sonderstatus

Indien hat den Sonderstatus für die Unruheregion Kaschmir in der Verfassung aufgehoben. Die Entscheidung könnte die Spannungen mit Pakistan in der muslimisch geprägten Grenzregion erneut anfachen.

Seit Tagen hatte die indische Presse darüber spekuliert: Nach immer schärferen Spannungen in Kaschmir hat die Regierung in Neu-Delhi der Region den Sonderstatus entzogen.

Artikel 370 der indischen Verfassung hatte dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 Autonomierechte garantiert. Nun erklärte Indiens Innenminister Amit Shah im Parlament, ein Dekret des Präsidenten Ram Nath Kovind zur Streichung des Artikels trete "sofort" in Kraft.

Indiens Innenminister Amit Shah bei seiner Ankunft im Parlament, bevor er die Entscheidung verkündete.

Angst vor neuer Gewalteskalation

Die Entscheidung könnte in der mehrheitlich muslimisch geprägten Region im Himalya, die auch von Pakistan beansprucht wird, erneute Unruhen hervorrufen.

Schon in der Nacht zuvor waren in der Sommerhauptstadt Srinagar und Umgebung Ausgangssperren verhängt und Internet und Mobilfunknetz blockiert worden. Zudem wurden drei prominente Politiker der Region unter Hausarrest gestellt.

In den vergangenen Wochen hatte die indische Regierung Zehntausende Soldaten an die ohnehin hochgerüstete Grenze entsandt. Touristen wurden aufgefordert, Kaschmir zu verlassen - daraufhin brach am Flughafen und Busbahnhof in Srinagar Chaos aus. Einheimische deckten sich mit Lebensmittel- und Treibstoffvorräten ein.

Chaos brach am Flughafen und am Busbahnhof in Srinagar aus, als Tausende Menschen ihre Heimreise antreten wollten. Die einheimische Bevölkerung wiederum deckte sich in der Erwartung, dass etwas passieren könnte, mit Vorräten ein.

Gegenseitige Vorwürfe

Gestern Abend erklärte die indische Armee, pakistanische Soldaten und Milizionäre hätten versucht, die Demarkationslinie in Kaschmir zu überqueren. Der Versuch sei abgewehrt, fünf bis sieben Angreifer seien getötet worden.

Pakistan wies die Angaben zurück und warf der indischen Seite vor, Granaten mit Streumunition in die von Pakistan kontrollierte Zone von Kaschmir geschossen zu haben.

Eine Reaktion Pakistans auf die Entscheidung, Kaschmir die Autonomierechte zu entziehen, steht noch aus.

Mit Informationen von ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska.