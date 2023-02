Suchaktion in Westaustralien Radioaktive Kapsel ist gefunden Stand: 01.02.2023 09:09 Uhr

Eine winzige, von einem Lkw gefallene radioaktive Kapsel hatte Westaustralien in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. Nun sei die "Nadel im Heuhaufen" wiedergefunden worden, so die Regionalregierung.

Eine winzige hochradioaktive Kapsel, die im australischen Bundesstaat Western Australia verloren gegangen war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Regionalregierung mitteilte, wurde die Kapsel des Bergbauriesen Rio Tinto gefunden, nachdem sie bei einem Transport vor etwa zwei Wochen verschwunden war.

"Es ist wirklich eine Nadel im Heuhaufen, die gefunden wurde, und ich glaube, Westaustralier können heute Nacht besser schlafen", sagte der regionale Katastrophenschutzminister Stephen Dawson.

Die acht mal sechs Millimeter große Kapsel war zwischen dem 12. und 16. Januar beim Transport von einer Eisenerzmine nahe der Bergbaustadt Newman nach Perth auf einer 1400 Kilometer langen Strecke vom Lastwagen eines Subunternehmens von Rio Tinto gefallen. Erst beim Ausladen, Tage später, wurde ihr Verlust entdeckt.

Hochradioaktives Cäsium-137 enthalten

Die Gesundheitsbehörden hatten die Bevölkerung nach Bekanntwerden des Verlustes gewarnt, sich der Kapsel nicht auf weniger als fünf Metern zu nähern: Sie enthalte so viel hochradioaktives Cäsium-137, dass ein Aufenthalt im Radius von einem Meter einen Effekt auf den menschlichen Körper habe wie "zehn Röntgenbehandlungen pro Stunde" und akute Strahlenkrankheit auslösen könnte.

Auf der Suche nach der nicht einmal 1-Cent-Euromünze großen Kapsel setzten die Behörden auf Fahrzeuge montierte portable Strahlungsdetektoren ein, die erhöhte Strahlung im Radius von 20 Metern erkennen können.

Bergbauunternehmen entschuldigt sich

Rio Tinto hatte sich für den Verlust öffentlich entschuldigt. Die Beunruhigung, die der Vorfall bei den Menschen in Western Australia ausgelöst habe, tue ihm leid, erklärte der zuständige Manager Simon Trott am Montag. Das Unternehmen habe eine eigene Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie genau die Kapsel verloren gehen konnte.