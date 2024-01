Nach Solidaritätsbekundung Israelischer Fußballspieler in Türkei festgenommen Stand: 15.01.2024 09:00 Uhr

Beim Torjubel erinnerte der in der Türkei spielende Israeli Jehezkel an das Hamas-Massaker am 7. Oktober - dies hat gravierende Folgen. Er wurde festgenommen, sein Verein Antalyaspor warf ihn raus.

Der israelische Fußballer Sagiv Jehezkel ist in der Türkei festgenommen worden. Das berichten unter anderem die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu und der Fernsehsender NTV. Der Spieler des türkischen Erstliagavereins Antalyaspor hatte im Stadion eine Botschaft zum Hamas-Massaker am 7. Oktober gezeigt.

Zuvor hatte der türkische Justizminister Yilmaz Tunc im Kurzbotschaftendienst X mitgeteilt, die Staatsanwaltschaft von Antalya habe gegen den israelischen Nationalspieler ein Verfahren wegen "öffentlicher Anstiftung zum Hass" eingeleitet.

Der Fußballer habe das "von Israel begangene Massaker im Gazastreifen" gefeiert. Tunc betonte, die Türkei werde weiter "die unterdrückten Palästinenser unterstützen".

Jehezkel zeigt Botschaft zu Massaker am 7. Oktober

Nach seinem Ausgleichstor in der 68. Minute hatte Jehezkel seinen bandagierten Arm in die Kameras gehalten. Darauf stand auf Englisch handschriftlich der Hinweis "100 Tage" sowie das Datum 7.10. und ein Davidstern.

Antalyaspor gab in der Folge den Rauswurf des 28 Jahre alten Spielers bekannt. Dieser habe "gegen die Werte unseres Landes" verstoßen, erklärte der Fußballverein. Jehezkel ist israelischer Nationalspieler und wechselte erst im September von Hapoel Beer Sheva in die türkische Süper Lig zu Antalyaspor.

Erdogan bezeichnet Hamas als "Befreier"

Am Sonntag war der 100. Tag des Gaza-Kriegs. Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas Israel brutal überfallen und etwa 1.140 Menschen getötet sowie ungefähr 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Israel versucht seitdem mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive, die militärische Infrastruktur der Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dort seither mehr als 23.900 Menschen getötet.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel seit Kriegsbeginn wiederholt als "Terrorstaat" bezeichnet. Die Hamas bezeichnete er dagegen als "Befreier".