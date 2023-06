Indien Viele Tote und Verletzte bei Zugunglück Stand: 02.06.2023 21:35 Uhr

Bei einem Zugunglück an der Ostküste Indiens sind mindestens 50 Menschen gestorben, mehr als 300 wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten im Bundesstaat Odisha dauern an, es wird vermutet, dass noch mehr Opfer geborgen werden.

In Indien ist es zu einem Zugunglück mit mindestens 50 Toten und mehr als 300 Verletzten gekommen. Bei dem Unglück auf der Bahnstrecke zwischen Kalkutta und Chennai im Bundesstaat Odisha seien zwei Personenzüge sowie ein Güterzug involviert gewesen, teilte laut "Times of India" ein hochrangiger Behördenmitarbeiter mit. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Rund 50 Krankenwagen seien vor Ort, berichtete die "Times of India" unter Berufung auf Behördenangaben. Die Rettungsarbeiten dauern an, es wird vermutet, dass sich noch mehrere Menschen unter den Trümmern befinden.

Premierminister zeigt sich erschüttert

Premierminister Narendra Modi twitterte: "Erschüttert vom Zugunglück in Odisha. In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien."

Die Rettungsarbeiten dauerten an, schrieb er. Der Premier wünschte den Verletzten in seinem Tweet auch eine baldige Genesung. Den Angehörigen der Todesopfer versprach Modi eine Entschädigungszahlung in Höhe von 200.000 Rupien, umgerechnet etwa 2300 Euro, aus einem für Katastrophen dieser Art eingerichteten Fonds.