Frankreichs Rentenreform Macron heikelstes Projekt

Die am wenigsten Privilegierten haben im Schnitt noch zehn Lebensjahre, in denen sie Rente beziehen - und davon will man ihnen noch zwei oder drei abziehen. Außerdem zeigen Studien von Gewerkschaften, dass für 40 Prozent der Arbeiternehmer die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden. Und mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sagt: Meinen Job kann ich mit 60 nicht mehr machen.