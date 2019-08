Die "Open Arms" mit 107 Flüchtlingen an Bord darf nach zweieinhalb Wochen auf See im Hafen Algeciras anlegen. Das entschied die spanische Regierung. Ministerpräsident Sanchez kritisierte die Haltung Italiens.

Das von Italien abgewiesene Flüchtlings-Rettungsschiff "Open Arms" darf in einen spanischen Hafen einlaufen. Ministerpräsident Pedro Sánchez habe angesichts der Notlage an Bord und der "unbegreiflichen" Haltung Italiens angeboten, dass das Schiff mit mehr als hundert Migranten an Bord im Hafen von Algeciras in Andalusien anlegen dürfe, teilte die Regierung in Madrid mit.

Erlaubnis per Brief

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte am Samstag nach langem Streit 27 in einem Schreiben erlaubt, unbegleitete Minderjährige von der "Open Arms" an Land gehen lassen, 105 Erwachsene und zwei begleitete Minderjährige mussten aber an Bord bleiben.

Am Nachmittag wurden die Jugendlichen von der Küstenwache abgeholt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. "Gegen meinen Willen", schrieb der rechte Politiker. Ministerpräsident Giuseppe Conte habe ihn zu dem Schritt aufgefordert.

Die Situation war zuvor Augenzeugen zufolge immer kritischer geworden. "Jede Sekunde, die vergeht, rückt die Explosion dieser Bombe näher", hatte Kapitän Marc Reig gewarnt. Er schrieb auf Twitter weiter, er hoffe, dass nun sehr schnell auch die übrigen 107 Personen von Bord könnten. Die Lage auf dem Schiff gleiche einer "Zeitbombe". Seine Besatzung habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, um Gewalt und Selbstverstümmelung unter den Passagieren zu verhindern, so Reig.

Die EU-Kommission forderte vor zwei Tagen verbindliche Lösungen für in Europa ankommende Flüchtlinge. "Die Situation, dass Menschen tage- und wochenlang auf See festsitzen, ist unhaltbar", sagte eine Sprecherin. Sechs europäische Staaten hatten sich zur Aufnahme von Menschen von dem blockierten Rettungsschiff "Open Arms" bereiterklärt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich dafür aus, die staatlich organisierte Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer wieder aufzunehmen.