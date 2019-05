Videoaffäre um Strache Skandal im Schnelldurchlauf

Ein Enthüllungsvideo stürzt Österreich in eine Regierungskrise. In den Hauptrollen: FPÖ-Chef Strache und eine angeblich reiche Russin. Jetzt gibt es Neuwahlen - wie konnte es so schnell so weit kommen?

Was ist in dem Video zu sehen?

Am Freitagabend um 18 Uhr veröffentlichten "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" mehrere Artikel und Ausschnitte aus einem Video, das den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seinen Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin zeigt. Insgesamt soll das Treffen im Juli 2017 mehr als sechs Stunden gedauert haben. Die junge Frau, die den Politikern als Nichte eines reichen Russen vorgestellt wurde, erklärt dabei, eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen. Mehrmals deutet sie laut "SZ" und "Spiegel" an, dass es sich um Schwarzgeld handeln könne. Sie bietet an, bei der österreichischen "Kronen Zeitung" als Investorin einzusteigen. Daraufhin stellt ihr Strache Vorteile in Aussicht, falls die Zeitung zugunsten der FPÖ Partei ergreife. Zu diesem Zeitpunkt - im Juli 2017 - befand sich Österreich drei Monate vor der Parlamentswahl. Er schlägt etwa vor, für lukrative Aufträge zu sorgen, wenn die Frau ein Unternehmen in Österreich gründe. "Dann soll sie eine Firma wie die Strabag gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann", sagt Strache mit Blick auf den österreichischen Baukonzern, dessen Vorstandsvorsitzender Hans Peter Haselsteiner zu seinen Intimfeinden zählt. Außerdem offenbaren Strache und Gudenus laut "SZ" und "Spiegel" ein womöglich illegales System der Parteifinanzierung. "Es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und anderthalb bis zwei Millionen", sagt Strache demnach. Das Geld fließe aber nicht an die FPÖ, sondern an einen gemeinnützigen Verein. "Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof." Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe? Ein Video, das Medien zugespielt wurde, setzt Österreichs Vizekanzler Strache unter Druck. Laut "Spiegel" und "SZ" zeigt es, wie Strache einer reichen Russin Staatsaufträge anbietet, wenn sie ihm zum Wahlsieg verhilft. | mehr

Woher stammen die Aufnahmen?

Das ist unklar. Ebenso, warum die Aufnahmen gerade jetzt - zwei Jahre später - veröffentlicht wurden. Laut "SZ" und "Spiegel" war das Gespräch offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden. Das Video sei ihnen zugespielt worden. Beide Medien erklärten, dass sie aus Gründen des Quellenschutzes keine Angaben zur Herkunft der Aufnahmen machen werden. Das Material sei in einem verlassenen Hotel auf USB-Sticks übergeben worden, so die "SZ". "Spiegel"-Redakteur Wolf Wiedmann-Schmidt sagte dem Sender n-tv, das Video sei nicht mit Absicht vor der Europawahl Ende Mai platziert worden. "Wir haben das Video im Laufe des Monats bekommen und ausgewertet. Und als wir uns dann sicher waren, dass es authentisch und echt ist, haben wir gesagt: Dann publizieren wir das Video." Von den Aufnahmen wurden nur Ausschnitte veröffentlicht. Auf die Frage, was sonst auf dem stundenlangen Video zu sehen sei, antwortete Wiedmann-Schmidt: "Wir haben gezielt eine Auswahl getroffen. Genau die Aussagen, die wir für öffentlich relevant halten. Wir werden nicht private Plaudereien öffentlich machen. Uns ging es nur darum, die politisch brisanten Vorgänge öffentlich zu machen." Der Satiriker Jan Böhmermann hatte bereits im April detaillierte Andeutungen zum Inhalt des Videos gemacht - also noch, bevor "Spiegel" und "SZ" es hatten. Böhmermann und das Video Jan Böhmermann kennt das Ibiza-Video Straches bereits "seit Wochen". Das bestätigte sein Management. Woher der Satiriker die Aufnahmen kannte, wisse er nicht, sagte Manager Burtz der dpa. Burtz dementierte, dass die Aufnahmen Böhmermann angeboten worden seien.



Böhmermann hatte bereits im April bei der Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy in einer Video-Botschaft Andeutungen zu dem Fall gemacht. Dabei erwähnte er die "Kronen-Zeitung", Ibiza und eine "russische Oligarchen-Villa". Danach war Böhmermann von österreichischen Medien attackiert worden.

Wie reagierte Strache auf das Video?

Nach der Veröffentlichung am Freitagabend reagierte der FPÖ-Chef öffentlich zunächst gar nicht. Man darf aber davon ausgehen, dass hinter den Kulissen Krisengespräche stattfanden. Am Samstagmittag bot Strache seinen Rücktritt von allen Ämtern an. Neben dem Regierungsamt gab der 49-Jährige auch die Führung der FPÖ auf. Bei dem Pressestatement in Wien stellte der 49-Jährige sich als Opfer dar. Er habe nichts Illegales getan. Das Video sei inszeniert, niederträchtig und ein "gezieltes politisches Attentat", bei dem illegale Überwachungsgeräte gegen ihn eingesetzt worden seien. Er kündigte strafrechtliche Ermittlungen an. Mit der Frau in dem Video habe er keine weiteren Kontakte unterhalten, von ihr seien auch keine Spenden an seine Partei geflossen. Er räumte aber auch Fehler ein und entschuldigte sich. Sein Verhalten in dem Video sei dumm und unverantwortlich gewesen. Seine Äußerungen bezeichnete er als "nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich". In einem zunehmend alkoholisierten Zustand habe er "prahlerisch wie ein Teenager" agiert, auch um seine "attraktive Gastgeberin zu beeindrucken". Wörtlich sprach er von "alkoholbedingtem Machogehabe". Er habe aber immer wieder auf Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen bestanden. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache erklärt Rücktritt

Wie reagierte der Koalitionspartner ÖVP?

Schon am Samstagmorgen kursierten Meldungen, wonach Kanzler Sebastian Kurz seinen Vize Strache zum Rücktritt auffordern wolle. Im Kanzleramt gab es eine Krisensitzung. Ein erwartetes Statement von Kurz wurde mehrmals verschoben. Erst am Abend trat er vor die Presse und kündigte die Koalition auf. "Genug ist genug", sagte Kurz. Er habe Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorgeschlagen, "vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen - und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt". Zwar hätten ÖVP und FPÖ in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich zusammengearbeitet und viele Wahlversprechen umgesetzt. Das Video allerdings mache ein Ende der Koalition unausweichlich. "Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischen Steuergeldern und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Die FPÖ schadet mit diesem Verhalten dem Reformprojekt und dem Weg der Veränderung. Sie schadet auch dem Ansehen unseres Landes", so Kurz. Er habe zudem nicht den Eindruck, dass es in der FPÖ den notwendigen Willen gebe, die Partei zu ändern - "was dringend notwendig wäre", fügte Kurz hinzu. Van der Bellen erklärte kurz darauf, er werde dem Wunsch nach Neuwahl nachkommen. ARD-Korrespondent Michael Mandlik berichtet, die ÖVP habe vermutlich bis zur letzten Minute versucht, die Koalition zu retten - "allerdings unter Bedingungen der ÖVP". Bestimmte FPÖ-Politiker hätten ihren Platz räumen sollen, allen voran der umstrittene Innenminister Herbert Kickl. Das habe die FPÖ aber abgelehnt. Bundeskanzler Kurz will Neuwahlen - das gesamte Pressestatement

Seit wann regiert die FPÖ mit?

Wenige Monate nach dem Treffen in Ibiza fand in Österreich die Nationalratswahl 2017 statt, dabei kam die FPÖ auf 26 Prozent. Im Dezember 2017 bildete sie eine Regierungskoalition mit der ÖVP. Obwohl beide Parteien stets die harmonische Zusammenarbeit betonten, gab es zuletzt auch zunehmend Differenzen zwischen den Bündnispartnern, zumal die FPÖ wegen innerparteilicher Skandale immer wieder in die Schlagzeilen geriet. Zuletzt hatte die ÖVP die Nähe der FPÖ zu der rechtsextremen "Identitären Bewegung" kritisiert. Mehr zum Thema Österreich: Strache und der "Bevölkerungsaustausch"

Welche weiteren Reaktionen gab es?

Was bedeutet der Skandal für die Europawahl?