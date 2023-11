Auktion in London Rekordpreis für fast 100-jährigen Whisky Stand: 18.11.2023 21:42 Uhr

Viel Geld für einen alten Tropfen: Bei einer Auktion in London ist ein uralter Whisky für knapp 2,5 Millionen Euro versteigert worden. Auch Details zum Geschmack wurden bekannt. "Er hat viele Trockenfrüchte", sagte ein Experte.

Ein fast 100 Jahre alter schottischer Whisky hat bei einer Auktion in London einen Weltrekordpreis erzielt: Mehr als 2,1 Millionen Pfund erlöste die Flasche des "The Macallan 1926 Adami", wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Exakt 2.187.500 Pfund (umgerechnet knapp 2,5 Millionen Euro) kostete der Whisky der Macallan-Brennerei aus der Region Speyside - der Schätzpreis lag bei lediglich 750.000 bis 1,2 Millionen Pfund.

Mit der Auktionssumme wurde der Rekord vom Herbst 2019 deutlich übertroffen. Damals war eine 0,75-Liter-Flasche "The Macallan 1926 Fine and Rare" für knapp 1,5 Millionen Pfund versteigert worden. Der jetzige Verkauf habe einen "neuen Rekord für jede auf einer Auktion verkaufte Flasche Spirituose oder Wein" gesetzt, teilte Sotheby's mit.

Eine Probe von einem Milliliter

Die Rekord-Whiskys stammen aus einem legendären Vorrat: 1986 wurden insgesamt 40 Flaschen von einem Fass abgefüllt. Davon tragen 14 das "Fine and Rare"-Etikett sowie zwölf weitere ein Etikett, das der italienische Maler Valerio Adami 1993 gestaltete.

Die nun angebotene Flasche sei zudem die erste, die von der Macallan-Brennerei aufbereitet wurde, erklärte Sotheby's. Sowohl die Kapsel als auch der Korken seien ausgetauscht worden. Außerdem sei neuer Kleber auf die Ecken des Etiketts aufgetragen worden. Schließlich wurde eine Probe von einem Milliliter entnommen, um den Whisky mit einer anderen Flasche von 1926 zu vergleichen.

Jonny Fowle, Whisky-Chef bei Sotheby's, hatte vor der Auktion erzählt, dass er "einen winzigen Tropfen" probieren durfte. "Er ist sehr reichhaltig, er hat viele Trockenfrüchte, wie man erwarten würde, viele Gewürze, viel Holz", sagte Fowle. Der Whisky sei 60 Jahre in dunkler europäischer Eiche gereift, was sich in seiner Farbe widerspiegele.