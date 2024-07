hintergrund EU-Kommissionspräsidentin Was von der Leyen plant Stand: 18.07.2024 16:37 Uhr

Auch in den nächsten fünf Jahren hat von der Leyen das wohl wichtigste Amt in der EU inne. Was ist von der EU-Kommissionspräsidentin zu erwarten? Was sind ihre Pläne? Und was davon ist realistisch?

Verbrennermotor

Eigentlich hat die EU bereits beschlossen, dass ab 2035 keine Pkw mit Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden dürfen. Von der Leyen will allerdings ein Schlupfloch öffnen. Sie hat eine Ausnahme für synthetische Kraftstoffe angekündigt - sogenannte E-Fuels. Damit greift sie eine Forderung der FDP auf. Viele Autoexperten halten E-Fuels bisher allerdings für zu teuer und nicht ausgereift für normale Verbrenner. Vor allem Luxuswagenhersteller wie Porsche setzen darauf.

Klimaschutz - mit Abstrichen

Von der Leyen hat zugesichert, dass sie an ihrem Vorzeigeprojekt Green Deal festhalten will. Damit soll Europa 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Allerdings sieht sie auf Druck von Konservativen und Liberalen Abstriche zugunsten von Unternehmen und Landwirten vor. Das hatte sich bereits nach den Bauernprotesten im Frühjahr angedeutet.

Günstigeres Wohnen

Massiv gestiegene Miet- und Energiekosten bereiten vielen Bürgerinnen und Bürgern Kopfzerbrechen. Von der Leyen will nun erstmals einen eigenen EU-Kommissar einsetzen, um Vorschläge zu machen. Den Posten dürfte ein Sozialdemokrat erhalten.

Einfachere Zugreisen durch Europa

Das Buchen von Zugtickets quer durch Europa gilt als kompliziert. Von der Leyen will Abhilfe schaffen und hat ein "einheitliches Buchungssystem" für alle Europäer in Aussicht gestellt. Dafür plant sie ein Gesetz, dem Mitgliedsländer und Europaparlament noch zustimmen müssten.

Weniger Bürokratie für kleine Unternehmen

Von der Leyen reiht sich in die Riege der Kommissionspräsidenten ein, die "weniger Berichtspflichten, weniger Bürokratie" versprechen. Einer ihrer Stellvertreter soll den Kampf gegen den Papierkram koordinieren und dem Europaparlament jährlich über Fortschritte berichten. Davon profitieren sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen als "Herzstück" der europäischen Wirtschaft.

Kriminalität

Von der Leyen verspricht mehr Schutz vor Kriminalität. Dafür will sie die Zahl der bisher 1.400 Mitarbeiter der EU-Polizeibehörde Europol in Den Haag verdoppeln. Europol solle eine "wirklich schlagkräftige Polizeibehörde" werden, sagte sie. Die Hauptzuständigkeit für den Kampf gegen Kriminalität bleibt allerdings bei den nationalen Polizeibehörden, die vielerorts über zu geringe Mittel klagen.

Migration

Auch Europas Grenz- und Küstenwache will von der Leyen auf Druck der Konservativen verstärken. Sie schlägt vor, die Grenzagentur Frontex in Warschau mit 30.000 Beamten auszustatten - drei Mal so viele wie bisher geplant. Zudem drängt sie die Mitgliedsländer zur schnelleren Rückführung von Menschen ohne Asylchancen. Zuletzt hatte sich die Zahl der Abschiebungen aus der EU erhöht. Viele Drittstaaten verweigern allerdings die Rücknahme ihrer Staatsbürger.

Quelle: AFP