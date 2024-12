Syrische Flüchtlinge EU unterstützt Türkei mit einer Milliarde Euro extra Stand: 17.12.2024 14:56 Uhr

Wer Einfluss auf Syrien nehmen will, kommt derzeit um die Türkei nicht herum. Und so reiste EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute nach Ankara zu Präsident Erdogan. Dort sagte sie mehr Geld für die Flüchtlingsversorgung zu.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zusätzliche finanzielle Unterstützung für syrische Flüchtlinge in der Türkei angekündigt. "Eine weitere Milliarde Euro für das Jahr 2024 ist auf dem Weg", sagte von der Leyen nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Das Geld werde zur "Migrations- und Grenzverwaltung beitragen, einschließlich der freiwilligen Rückkehr syrischer Flüchtlinge", fügte von der Leyen hinzu. Zudem solle das Geld für die Finanzierung der Gesundheitsversorgung und Bildung von Flüchtlingen in der Türkei verwendet werden. Es leiste darüber hinaus einen Beitrag zum Grenzschutz.

Die EU habe seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 bislang fast zehn Milliarden Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen und ihrer Aufnahmeorte in der Türkei bereitgestellt.

Von der Leyen: Türkei spielt wichtige Rolle

In der Türkei leben nach UN-Angaben rund drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad hofft Ankara, dass ein Teil von ihnen in die Heimat zurückkehrt. Von der Leyen betonte, eine Rückkehr von Flüchtlingen müsse "freiwillig, würdevoll und sicher" erfolgen.

Sowohl Erdogan als auch von der Leyen mahnten, dass Stabilität in Syrien erreicht und die Einheit gewahrt werden müssten. "Präsident Erdogan und die Türkei spielen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Region", sagte von der Leyen. Erdogan forderte, auch die EU müsse sich am Wiederaufbau Syriens beteiligen.

Eine Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Sham (HTS) hatte am 8. Dezember den seit 24 Jahren in Syrien regierenden Assad gestürzt. Die Türkei wird nach dem Machtwechsel als einflussreichster ausländischer Akteur in Syrien gehandelt. Die HTS ist von den Vereinten Nationen und auch von der Türkei als Terrororganisation gelistet, Ankara unterhält aber gute Kontakte zu der Gruppe.