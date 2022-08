17-jähriger Mack Rutherford Im Ultraleichtflieger allein um die Welt Stand: 24.08.2022 17:43 Uhr

Er hat als jüngster Pilot den Rekord geschafft - der 17-jährige Mack Rutherford hat mit seinem Ultraleichtflugzeug in fünf Monaten die Welt umrundet. Nun ist er wieder in Bulgarien gelandet, wo seine Reise begann.

Ein britisch-belgischer Teenager hat in einem Ultraleichtflugzeug einen Altersrekord für eine Solo-Weltumrundung aufgestellt. Der 17-jährige Mack Rutherford landete in Bulgarien, wo sein Flug vor fünf Monaten begann. Damit wurde er zum jüngsten Piloten, dem dies in der Historie der Luftfahrt gelang.

Mit seiner Landung westlich der Hauptstadt Sofia kann Rutherford gleich zwei Guiness-Weltrekorde beanspruchen: Er wurde zugleich zur jüngsten Person, die alleine um die Welt geflogen ist, sowie zur jüngsten Person, der dies in einem Ultraleichtflieger gelang.

Der 17-jährige Rutherford hat den Rekord geschafft: In fünf Monaten flog er als jüngster Pilot einmal um die Welt. Bild: dpa

Nur sein kleiner Plüschbär war dabei

Bei seiner Rekordreise, die am 23. März begann, durchflog der 17-Jährige 52 Länder auf fünf Kontinenten. Um die Bedingungen des Guinnessbuchs der Rekorde zu erfüllen, flog er zwei Mal über den Äquator. Er hat mehr als 54.000 Kilometer in seinem Flieger zurückgelegt - nur begleitet von einem kleinen Plüschbären.

Bisherige Rekordhalterin als jüngste Pilotin, die die Welt in einem Ultraleichtflugzeug umrundet hat, war seine ältere Schwester Rutherfords, Zara, die ihre Reise im Januar im Alter von 19 Jahren beendet hatte. Jüngster Pilot, der allein die Welt umrundete, war bislang der Brite Travis Ludlow, der 2021 mit 18 Jahren um die Welt flog.

Vater Sam ist sehr stolz auf seine Kinder

Rutherford wurde in eine Fliegerfamilie hineingeboren. Als er sich im Jahr 2020 für seine Pilotenlizenz qualifizierte, machte ihn das zu dem Zeitpunkt im Alter von 15 Jahren zum jüngsten Piloten der Welt. Wie zuvor seine Schwester setzte Rutherford auf ein Ultraleichtflugzeug des Typs Shark, einer der schnellsten Ultraleichtflieger der Welt, der eine Reisegeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern erreicht. Für den langen Flug wurde auf dem zweiten Sitz des eigentlich als Zweisitzer konzipierten Fliegers ein Extratank installiert.

Rutherfords Vater Sam äußerte sich stolz auf seine Kinder Mack und Zara. "Sie haben es sicher um die Welt geschafft, effektiv, professionell. Und sie haben anderen jungen Leuten gezeigt, dass du noch nicht einmal 18 sein musst, und schon gar nicht 30, um einen Unterschied zu machen und um etwas zu tun und deinen Träumen zu folgen", sagte Sam Rutherford der Nachrichtenagentur AP.