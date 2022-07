Besetzte Teile der Ukraine Schockierender Bericht aus russischer Haft Stand: 26.07.2022 06:51 Uhr

Wladislaw Burjak wollte zu Kriegsbeginn zu seinem Vater fliehen, einem Regierungsbeamten. Doch Russen nahmen ihn fest. Nach 90 Tagen kam der 16-Jährige frei - und berichtet von Folter seiner Mitgefangenen.

Von Rebecca Barth, WDR

Es ist ein unscheinbares Video, doch es zeigt das Ende eines Martyriums: Auf einer leeren Straße irgendwo in der Südostukraine steigt ein Mann in Hemd und Schutzweste aus einem Auto. Ein Wagen nähert sich, hält, die Seitentüren gehen auf und heraus steigt ein blasser Junge mit Brille und dunklen Haaren. Er heißt Wladislaw Burjak, der Mann in Schutzweste ist sein Vater Oleg. Er nimmt den 16-Jährigen in den Arm.

90 Tage in russischer Gefangenschaft liegen hinter dem Teenager. "Ich war Küchenhilfe und musste die Böden im gesamten Gebäude schrubben - auch die Böden der Folterkammern - und dort aufräumen", erzählt er.

Anfang April wollte Wladislaw Burjak aus Melitopol fliehen. Kurz nach Kriegsbeginn steht die Stadt bereits unter russischer Kontrolle. Restaurants, Supermärkte und Apotheken schließen, Lebensmittel und Medikamente werden knapp, Plünderer ziehen durch die Straßen - so erzählen es Geflüchtete.

Burjak machte sich auf den Weg Richtung Norden zu seinem Vater - nach Saporischschja. Der ist der dortige Leiter der Bezirksverwaltung und das könnte auch der Grund sein, warum sein Sohn auf der Flucht verhaftet wurde: "Er ist eine wertvolle Geisel. Bei einem möglichen Austausch ging es um eine bestimmte Person. Solange die Frage dieser Person noch geklärt wurde, haben sie Wlad nicht angefasst", sagt Vater Oleg.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/24.07.2022

"Ein Eimer voll Blut"

Die russischen Soldaten verschonen den 16-Jährigen laut dessen Angaben vor körperlicher Gewalt, nicht aber seine Mitgefangenen. Wladislaw berichtet, er habe die Folter hören und manchmal kurz mit anderen Gefangenen sprechen können. In den Verhören gehe es um Waffen und Waffenverstecke. Wer nicht reden wollte, sei härter gefoltert worden.

Ich komme in diesen Raum. Ein Mann ist mit Draht an der Decke aufgehängt, unter ihm alles voller Blut. Daneben ein Eimer voll mit Blut. Rechts ein russischer Soldat, der in aller Ruhe, als wäre nichts geschehen, eine Aussage aufschreibt.

Täglich hätten die Russen Gefangene verhört und gefoltert, oft über Stunden, erzählt Wladislaw. Wie viele Menschen in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine solchen Misshandlungen ausgesetzt sind, ist unklar. Wladislaw Burjak schätzt: Allein während seiner Zeit in der Polizeistation seien über 100 Gefangene getreten, mit Knüppeln und Metallstangen geschlagen und mit Elektroschocks malträtiert worden.

"Keine Möglichkeit, sich zu schützen"

"Sie haben ein spezielles Gerät, mit dem sie dir Stromschläge verpassen. Sie verbinden das mit Drähten, schieben so etwas wie Nähnadeln unter die Fingernägel und schalten den Strom ein", sagt Wladislaw Burjak.

Zwar sind seine Aussagen unabhängig nicht zu überprüfen, aber sie decken sich mit den Berichten von anderen Ex-Gefangenen und Menschenrechtsorganisationen.

Manchmal foltern russische Soldaten Ukrainer auch zu Tode. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat entsprechende Fälle dokumentiert. 415 Zivilisten seien von russischen Soldaten in den besetzten Teilen der Region Saporischschja entführt worden, gibt die Regionalverwaltung an. "Es gibt keine Möglichkeit, sich zu schützen", sagt Julia Gorbunova von Human Rights Watch. "Verhaftungen passieren willkürlich in einem Supermarkt. Du verstößt nicht gegen die Ausgangssperre, und du hast nicht an einem Protest teilgenommen, du bist nicht in der Territorialverteidigung - und trotzdem kannst du ein Ziel werden."

Der 16-Jährige Wladislaw hatte Glück. Nach drei Monaten wurde er ausgetauscht. Ein schwieriges Unterfangen, weil normalerweise nur Soldaten gegen Soldaten ausgetauscht werden. Lange Verhandlungen waren nötig. Nun ist er bei seinem Vater. Aber die Schreie der Gefolterten, sagt er, die gingen ihm nicht aus dem Kopf.