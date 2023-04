Ukraine Verwirrung nach Lichtblitz über Kiew Stand: 20.04.2023 16:24 Uhr

Ein ungewöhnlicher Lichtschweif am Himmel über Kiew hat in der Ukraine für Luftalarm und stundenlange Spekulationen über die Ursache gesorgt. Die Raumfahrtbehörde geht inzwischen davon aus, dass es ein Naturphänomen war.

In Kiew hat ein Lichtblitz am nächtlichen Himmel stundenlange Verwirrung nach sich gezogen. Die Erscheinung war am Mittwochabend gegen 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) zu sehen gewesen. Zunächst gab es Spekulationen über einen abgestürzten NASA-Satelliten oder einen russischen Raketenangriff.

"Es wurde Luftalarm ausgerufen, um Opfer durch auf den Boden fallende Trümmer zu vermeiden" teilte die Militärverwaltung der Stadt mit. Die Flugabwehr sei nicht aktiv geworden, hieß es. Die ukrainische Raumfahrtbehörde geht inzwischen davon aus, dass ein Meteorit die Ursache war.

Bilder zeigen riesige leuchtende Kugel

Laut einem Journalisten der Nachrichtenagentur AFP war dem Lichtblitz kein Donner gefolgt. Im Internet veröffentlichte Bilder von Überwachungskameras zeigten eine riesige leuchtende Kugel, die nach unten sank und dann zu explodieren schien.

Militärverwaltungschef Serhij Popko hatte im Online-Dienst Telegram zunächst erklärt, dass es sich nach "ersten Informationen" um den Absturz eines Satelliten der US-Raumfahrtbehörde NASA handelte. Die NASA selbst wies dies jedoch umgehend zurück: Zwar hatte sie Anfang der Woche angekündigt, dass ihr ausgedienter Satellit Rhessi am Mittwoch auf die Erde stürzen sollte. Dies sei zum Zeitpunkt des Blitzes aber noch nicht geschehen, sagte ein Sprecher.

Heftige Explosion registriert

Die ukrainische Raumfahrtbehörde erklärte inzwischen, ihre Beobachtungsinstrumente hätten eine heftige Explosion registriert und diese auch geortet. Der Vizechef des Kontrollzentrums, Igor Korniyenko, sagte, mangels Daten lasse sich der genaue Grund dafür nicht ermitteln. Er halte aber einen herabstürzenden Meteoriten für die wahrscheinlichste Erklärung. Dieser sei jedoch nicht auf dem Boden eingeschlagen, seismische Daten seien nicht aufgezeichnet worden.

Die seit Februar 2022 an Luftalarm und Beschuss gewohnten Bewohner Kiews reagierten auf das Leuchten am Himmel ohnehin eher gelassen: In Online-Netzwerken machten nach dem Vorfall Witzeleien und Memes über eine mögliche Landung Außerirdischer und deren Auswirkungen auf den Verteidigungskampf gegen Russland die Runde.