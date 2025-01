Im Nordwesten des Landes Zehn Tote bei Hotelbrand in türkischem Skiort Stand: 21.01.2025 08:31 Uhr

Bei einem Brand in einem Hotel im türkischen Skiort Kartalkaya im Nordwesten der Türkei sind zehn Menschen ums Leben gekommen. 32 Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

In einem Skiresort im Nordwesten der Türkei sind bei einem Brand in einem Hotel mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere seien bei dem Feuer in Kartalkaya verletzt worden, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit.

Der Brand war nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht aus ungeklärten Gründen ausgebrochen. Zwei der Opfer verunglückten tödlich, als sie in Panik aus dem Gebäude sprangen, wie Gouverneur Abdulaziz Aydin der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte. Demnach hielten sich mehr als 230 Gäste in dem Hotel in der Provinz Bolu auf. 30 Feuerwehrwagen und 28 Krankenwagen seien zum Unglücksort unterwegs, ergänzte Aydin.

Feuerwehren versuchen den Brand im türkischem Skiort Kartalkaya zu löschen.

Fassade aus Holz

Bilder zeigten, wie das Dach und die oberen Stockwerke brannten. Der Sender NTV berichtete, die Fassade des Hotels bestehe aus Holz - deshalb habe sich das Feuer besonders schnell ausbreiten können.

Kartalkaya liegt in einem beliebten Skigebiet in der Provinz Bolu in Anatolien. In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet ist bei Einheimischen beliebt.