Explosion in türkischer Mine Zahl der Toten in Bergwerk steigt auf 40 Stand: 15.10.2022 11:27 Uhr

Bei einer Explosion in einem Bergwerk in der Türkei sind mindestens 40 Grubenarbeiter ums Leben gekommen. Offenbar explodierte Grubengas in 300 Metern Tiefe. Präsident Erdogan will heute den Unglücksort besuchen.

Bei einer Explosion in einer Kohlenmine im Norden der Türkei sind am Freitag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Innenminister Süleyman Soylu mit. Ein Arbeiter wird demnach noch vermisst. Elf weitere seien verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden, während 58 Arbeiter aus eigener Kraft aus der Mine herauskamen oder unverletzt gerettet wurden.

Soylu, der vor Ort die Bergungsarbeiten koordinierte, sagte: "Wir sind mit einem Bild konfrontiert, das wir wahrhaft bedauern, das wir bedauern, (mit der Öffentlichkeit) teilen zu müssen."

Die Explosion ereignete sich am Freitagabend in der staatlichen Mine TTK Amasra Müessese Müdürlügü in der Stadt Amasra am Schwarzen Meer. Energieminister Fatih Dönmez sagte, sie sei vermutlich von Grubengas ausgelöst worden. Laut Dönmez sind die Bergungsarbeiten mittlerweile fast abgeschlossen.

Erdogan will Unglücksort heute besuchen

Nach Angaben Soylus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 110 Arbeiter in der Mine, davon 49 in einem gefährdeteren tieferen Teil. Die Grubengas-Explosion habe sich etwa 300 Meter unter der Erdoberfläche ereignet, berichteten lokale Medien.

Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte auf Twitter mit, er werde den Unglücksort am Samstag besuchen, um die Rettungsmaßnahmen zu "koordinieren". Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden.

Wiederholt Minenunfälle in der Türkei

Die größte Oppositionspartei, die sozialdemokratische CHP, teilte mit, die Behörden hätten einen Bericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2019 ignoriert, in dem vor der Gefahr einer Grubengasexplosion in dieser Mine gewarnt worden sei.

In den vergangenen Jahren gab es schwere Minenunfälle in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorschriften. 2014 waren bei einer Explosion in einer Kohlenmine in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen gestorben.