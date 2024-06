Tschechien Tote und Verletzte bei Zugunglück Stand: 06.06.2024 07:26 Uhr

Beim Zusammenprall eines Personenzuges mit einem Güterzug sind in Tschechien mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 Fahrgäste wurden verletzt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.

In Tschechien sind mehrere Menschen bei einem Zugunglück in der Stadt Pardubice ums Leben gekommen. Auf der Strecke von Prag in das slowakische Kosice war ein Personenzug mit einem Güterzug zusammengestoßen.

Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sprach von vier Todesopfern infolge des Unglücks. Mindestens 23 Zuginsassen wurden demnach verletzt, die meisten von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Derzeit finde ein Abgleich mit den Passagierlisten statt, sagte Rakusan. Die unverletzten Fahrgäste wurden mit Bussen in Notunterkünfte gebracht.

Waggon entgleist durch Aufprall

Der Zusammenstoß ereignete sich etwa eine Stunde, nachdem der nächtliche Schnellzug des privaten Bahnunternehmens Regiojet mit etwa 300 Fahrgästen von Prag gestartet war. Im etwa 100 Kilometer entfernten Pardubice stießen die Lokomotiven des Personen- und Güterzugs frontal zusammen. Einer der Waggons des Personenzugs, der sich direkt hinter der Lokomotive befand, entgleiste und wurde schwer beschädigt.

An den Bergungs- und Rettungsarbeiten am Unglücksort waren zahlreiche Rettungskräfte sowie Feuerwehrleute, Sanitäter und Ärzte beteiligt. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Tschechiens Regierungschef Petr Fiala drückte den Angehörigen der Opfer beim Kurznachrichtendienst X sein Beileid aus. "Die Kollision der beiden Züge in Pardubice ist ein großes Unglück. Wir denken alle an die Opfer und Verletzten", schrieb er.

Unglücksursache noch offen

Warum es zu dem Zusammenprall der beiden Züge kam, ist noch unklar. Offen ist auch, ob der Güterzug zum Zeitpunkt der Kollision stand oder fuhr. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, hatte er die ätzende Chemikalie Calciumcarbid geladen. Die ersten beiden Wagen des Güterzuges seien aber aus Sicherheitsgründen leer gewesen.

Medien spekulierten, dass der Lokführer des Schnellzugs möglicherweise ein Haltesignal übersehen haben könnte oder eine Weiche falsch gestellt gewesen sei. Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka, der noch in der Nacht zur Unglücksstelle gereist war, betonte jedoch, es sei zu früh, um sich zu einer möglichen Ursache des Unglücks zu äußern.