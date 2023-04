Angriff im Trentino Bär tötet Jogger in Norditalien Stand: 08.04.2023 10:10 Uhr

Nach der Autopsie ist klar: Ein im Trentino aufgefundener Jogger ist von einem Bären tödlich verletzt worden. Der Tier soll nun identifiziert und dann abgeschossen werden.

Von Lisa Weiß, ARD-Studio Rom

Nun gibt es Gewissheit: Es war ein Bär, der am Mittwochabend einen Jogger im norditalienischen Trentino angegriffen hat. Der junge Mann starb an den Folgen des Angriffs, das ergab die Autopsie der Leiche. Der 26-Jährige war nach einem Trainingslauf im Val di Sole, einem auch bei Touristen beliebten Tal, nicht mehr aus dem Wald zurückkehrt. Nach einer stundenlangen Suche wurde seine Leiche dann gefunden.

Bären sollen abgeschossen werden

Es handele sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte des Landes, teilten die Behörden nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Bär soll nun mit Hilfe seiner DNA-Spuren identifiziert und dann abgeschossen werden, so der Trentiner Landeshauptmann, Maurizio Fugatti. Das Waldstück, in dem der Angriff geschehen ist, werde zudem in der nächsten Zeit intensiv überwacht.

Außerdem sollen auch drei weitere Bären abgeschossen werden, wenn die zuständige Umweltschutzbehörde ihr Einverständnis dafür gibt. Sie waren ebenfalls bereits auffällig geworden.

Zu viele Bären im Trentino

Landeshauptmann Fugatti will die Zahl der Bären im Trentino grundsätzlich verringern. Aktuell seien es mehr als hundert und das sei für das Gebiet zu viel. Als vor rund 20 Jahren wieder Bären im Trentino angesiedelt wurden, sei es das Ziel gewesen, dass 40 bis 60 Bären in der Region leben sollten, so Fugatti. Darüber, ob und wie Bären und Menschen im Trentino zusammenleben können, wird in der Region seit Jahren gestritten.