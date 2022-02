Sturmtief über Europa Mindestens drei Tote durch "Eunice" Stand: 18.02.2022 17:47 Uhr

Das Sturmtief "Eunice" hat in mehreren europäischen Ländern Schäden angerichtet. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Der Bahnverkehr war vielerorts unterbrochen, zahlreiche Flüge wurden gestrichen.

Einen Tag nach einem Sturm mit jeweils drei Todesopfern in Deutschland und Polen ist Europa erneut von einem Orkantief heimgesucht worden. Durch das international "Eunice" und in Deutschland "Zeynep" genannte Sturmtief kam in Irland ein Mensch ums Leben. In der Gegend von Ballythomas im Südosten Irlands sei ein Mann durch einen umstürzenden Baum getötet worden, teilte die Polizei mit.

Zwei Tote in den Niederlanden

In den Niederlanden kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. In Amsterdam wurde ein Mensch von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. In Diemen im Osten der Hauptstadt starb ein Mensch, nachdem ein Baum auf sein Auto gefallen war.

Der Sturm mit orkanartigen Böen legte das öffentliche Leben in großen Teilen des Landes lahm. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Lastwagen stürzten um. In Den Haag blies der Wind das Dach von einem Fußballstadion. Der Zug- und öffentliche Nahverkehr wurden eingestellt. Schulen sowie Test- und Impfzentren schlossen.

Die extremen Wetterbedingungen sorgten auch für Ausfälle und Verspätungen am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Der Wetterdienst KNMI hatte bis zum Abend für die Küstenprovinzen im Westen und weite Gebiete im Norden die höchste Warnstufe Code Rot verhängt. Der Wetterdienst warnte vor "gefährlichen Situationen" und Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Erstmals Alarmstufe Rot in London

In London wurde erstmals die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, seit diese Kategorisierung 2011 eingeführt worden war. Sie gilt auch für Teile Südwest- und Südostenglands sowie Wales. Für Schottland und Nordengland wurden heftige Schneefälle vorhergesagt.

Wegen umherfliegender Trümmerteile bestehe Lebensgefahr, warnte der Wetterdienst Met Office. Auf Videos, die im Internet kursierten, war zu sehen, wie die Bespannung des Millennium Domes im Londoner Stadtteil Greenwich teilweise fortgerissen wurde.

Der Zugverkehr in London wurde teilweise eingestellt. In der Nacht zu Donnerstag hatte bereits Sturm "Dudley", der in Deutschland "Ylenia" genannt wird, zu schweren Behinderungen im Zugverkehr in Schottland und dem Norden Englands geführt.

An den Flughäfen Heathrow und dem London City Airport wurden Dutzende Flüge gestrichen. Der Hafen von Dover wurde geschlossen, nachdem zuvor Fährverbindungen reihenweise gestrichen worden waren. Auch mehrere nationale Bahnbetreiber rieten von Reisen ab. In Wales wurde der Zugverkehr komplett eingestellt. Auf der Isle of Wight wurde mit rund 196 Kilometern pro Stunde die höchste je in England gemessene Windgeschwindigkeit registriert, wie der Wetterdienst mitteilte.

Zehntausende Haushalte ohne Strom

Zehntausende Haushalte in Großbritannien und Irland waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Straßen und Brücken wurden gesperrt. Trotzdem gab es Berichte über Menschen, die sich gefährlich nah an Uferbefestigungen an der Küste begaben oder sogar ins Meer schwimmen gingen. Das sei "wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann", sagte Roy Stokes von der Umweltbehörde Environment Agency der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Frankreich schränkt Verkehr ein

Auch in Deutschland, Dänemark, Belgien und Frankreich sorgte der Sturm für Verkehrsbeeinträchtigungen. In der nordfranzösischen Bretagne verursachte "Eunice" bis zu vier Meter hohe Wellen und beeinträchtigte den regionalen Bahnverkehr.

Die französische Bahn stellte den Regionalverkehr im Norden und in der Normandie bis auf einzelne Ausnahmen ein. Auch in Ostfrankreich wurde mit Behinderungen gerechnet. Die TGV-Züge sollten wie vorgesehen verkehren, der Hochgeschwindigkeitszug Thalys allerdings nicht bis in die Niederlande. Auch in Belgien war der Bahnverkehr beeinträchtigt und die Behörden riefen die Bürger auf, nur in dringenden Fällen das Haus zu verlassen.