Nach schweren Unwettern Zahl der Toten in Spanien steigt auf mehr als 150 Stand: 31.10.2024 16:41 Uhr

Bei den schweren Unwettern in Spanien sind nach jüngsten Angaben der Behörden mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte aber noch steigen, zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe in Spanien ist auf mehr als 150 gestiegen. Bis zum Nachmittag wurden 158 Leichen geborgen, wie die Rettungsdienste mitteilten. Allein in der Region Valencia kamen demnach mindestens 155 Menschen ums Leben. Zwei Todesopfer wurden in Kastilien-La Mancha geborgen, in Andalusien gab es mindestens ein Flutopfer.

Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen, viele Menschen werden noch vermisst. Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte die Suche nach ihnen zur Priorität, wie sie dem TV-Sender Telecinco sagte. Wie viele es sind, dazu gibt die Regierung keine Zahl bekannt. Alleine mehr als 1.000 Soldaten sind für die Suche im Einsatz.

Am Morgen bot sich für Überlebende vielerorts ein Bild der Verwüstung. Ganze Dörfer wurden nach Starkregen von massiven Sturzfluten verschlungen. Straßen verwandelten sich in reißende Ströme, die zur Todesfalle für die Menschen wurden. Wassermassen flossen in Keller und Erdgeschosse von Häusern und rissen Autos, Menschen und alles andere in ihrem Weg fort.

Alarmstufe Rot - auch Balearen betroffen

Und es drohen weitere Unwetter: Der nationale Wetterdienst rief für Teile der Provinz Castellón wegen drohender Regenfälle mit der Alarmstufe Rot die höchste Warnstufe aus. Spaniens König Felipe VI. rief ebenfalls zur Vorsicht auf. "Es gibt in einigen Fällen weiterhin Gefahrenwarnungen", sagte er bei einer Veranstaltung in Madrid. Das für die Flutkatastrophe verantwortliche Wetterereignis sei "noch nicht vorbei".

Auch die Regierung der Balearen rief die Bevölkerung vor allem auf den beliebten Urlaubsinseln Mallorca und Menorca zu größter Vorsicht in den kommenden Tagen auf. Dort galt die Warnstufe orange, die zweithöchste. In Spanien steht wegen des morgigen Feiertags ein langes Wochenende bevor, das gewöhnlich viele Spanier für Reisen nutzen.

Zu spät gewarnt?

Der Regionalregierung von Valencia wird vorgeworfen, die Bevölkerung am Dienstag zu spät vor möglichen Folgen der starken Regenfälle gewarnt zu haben. Dem Wetterdienst zufolge waren in der Nacht zum Mittwoch in Teilen der Region Valencia in wenigen Stunden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die heftigsten Niederschläge gab es in dem kleinen Dorf Chiva mit 491 Liter pro Quadratmeter. Dies entspreche der Niederschlagsmenge in einem Jahr, erklärte der Wetterdienst.

Tausende Menschen waren am Donnerstag weiter ohne Strom, zahlreiche Straßen waren unpassierbar. Vom Wasser fortgespülte, teils aufeinandergestapelte Autos säumten die Straßen, die mit Schlamm und Schutt bedeckt waren. Der Bahn- und Flugverkehr ist weiterhin stark beeinträchtigt. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Valencia und Madrid werde mindestens zwei bis drei Wochen unterbrochen sein, sagte Verkehrsminister Oscar Puente.