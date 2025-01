Spanische Pyrenäen Viele Verletzte bei Unfall mit Sessellift Stand: 18.01.2025 16:49 Uhr

In Spanien sind bei einem Sessellift-Unfall mindestens 30 Menschen verletzt worden. Neun Menschen befinden sich in kritischem Zustand. Offenbar hatte sich eine Umlenkrolle gelöst - das Stahlseil des Lifts verlor an Spannung.

Bei einem Sessellift-Unfall im spanischen Skigebiet Astún in den Pyrenäen sind mindestens 30 Menschen verletzt worden. Neun der Verletzen seien in kritischen Zustand, außerdem gebe es weitere acht Schwerverletzte, teilte die Regierung der Region Aragonien im Nordosten des Landes mit.

Auf Bildern und Videos im Internet war zu sehen, dass mehrere Personen unterhalb des Skilifts im Schnee lagen. Der Fernsehsender TVE berichtete am Nachmittag, rund 80 Personen säßen noch in dem Sessellift fest. Hubschrauber versuchten, sie zu retten und brachten die Verletzten in nahe gelegene Krankenhäuser.

Umlenkrolle könnte Auslöser sein

"Plötzlich haben wir ein Geräusch gehört und sind dann mit dem Sessel auf den Boden gefallen", sagte die Skifahrerin María Moreno dem Sender TVE. "Wir sind etwa fünfmal auf- und abgefedert und hatten ziemliche Schmerzen am Rücken oder haben uns wehgetan, aber es gab auch Leute, die aus den Sesseln gefallen sind."

Ein junger Mann sagte auf TVE: "Es war, als hätte sich das Kabel gelöst, und plötzlich haben alle Sessel zu schaukeln begonnen, und die Menschen sind umhergeflogen."

Die genaue Ursache des Unfalls werde noch untersucht, hieß es. Spanische Medien berichten, die Umlenkrolle an der Bergstation des Sessellifts habe sich gegen 12 Uhr gelöst, wodurch das Tragseil an Spannung verlor.

Ministerpräsident Sánchez spricht sein Mitgefühl aus

Regionalpräsident Jorge Azcón erklärte im Onlinedienst X, er sei auf dem Weg zum Unglücksort. Es werde alles getan, um die Verletzten zu versorgen. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez zeigte sich schockiert über das Unglück und sprach den Verletzten und ihren Familien sein Mitgefühl aus.