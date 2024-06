Zusammenstoß von Eurocity mit Bus Tote bei Zugunglück in der Slowakei Stand: 27.06.2024 20:21 Uhr

Im Süden der Slowakei sind ein Eurocity und ein Bus kollidiert, Teile des Zugs fingen daraufhin Feuer. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben - die Opferzahl könnte noch steigen.

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Bus sind im Süden der Slowakei mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und fünf weitere verletzt worden. Laut einer Sprecherin der Rettungsdienste könnte die Zahl der Opfer noch steigen.

Bahnübergang war offenbar gesichert

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 17 Uhr in der Stadt Nove Zamky an einem durch Schranken und Lichtsignale gesicherten Bahnübergang. Der Eurocity war auf dem Weg von Prag in Richtung Budapest mit mehr als 100 Menschen an Bord.

Die Zahl der Toten und Verletzten wurde vom slowakischen Rettungsdienst bestätigt. Videoaufnahmen zeigten, dass die Lokomotive des Zugs in Flammen stand. Laut Polizei befand sich Innenminister Matus Sutai Estok auf dem Weg zur Unfallstelle. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.