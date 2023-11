Sänger von The Pogues Shane MacGowan mit 65 Jahren gestorben Stand: 30.11.2023 14:10 Uhr

Bekannt war er vor allem als Songwriter des an irische Folkmusik angelehnten Weihnachtsklassikers "Fairytale of New York". Jetzt ist Shane MacGowan verstorben. Der Musiker wurde 65 Jahren alt.

Der Sänger der irisch-britische Punkband The Pogues, Shane MacGowan, ist tot. Der Musiker sei nach langer schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben, teilte seine Ehefrau Victoria Mary Clarke bei Instagram mit. "Shane wird immer das Licht sein, das ich vor mir halte, und das Maß meiner Träume und die Liebe meines Lebens", hieß es darin.

Der Musiker war erst vor Kurzem für mehrere Monate im Krankenhaus. Medienberichten zufolge litt er an einer Gehirnentzündung. Laut der Nachrichtenagentur AP wurde er vergangene Woche entlassen.

Shane MacGowan bei einem Auftritt mit "The Pogues".

Irische Wurzeln als Inspiration

MacGowan wurde im Dezember 1957 als Sohn irischer Eltern in der südostenglischen Grafschaft Kent geboren. Als Schüler besuchte er dank eines Stipendiums die renommierte Westminster School in London, wurde aber wegen Drogenbesitzes von der Schule verwiesen. Schon als Kind begann MacGowan, Alkohol zu trinken.

Bei seiner Musik besann er sich auf seine irischen Wurzeln und schrieb häufig über irische Kultur und irischen Nationalismus. 1982 gründete er The Pogues. Ihre Musik gilt als Vorbild für das Genre Celtic Punk, also Punkmusik mit irischen Einflüssen. Berühmt wurde MacGowan letztlich aber vor allem mit "Fairytale Of New York", das er 1987 mit Kirsty MacColl einsang. Das Lied führt regelmäßig die Umfragen zum beliebtesten Weihnachtslied in Großbritannien und Irland an.

Später litt MacGowan unter den Folgen seines starken Alkohol- und Drogenmissbrauchs. 2016 meldete seine Frau Victoria, ihr Mann sei trocken. Seit einem Beckenbruch im Jahr 2015 saß der Musiker im Rollstuhl.