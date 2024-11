Serbische Metropole Novi Sad Mehrere Tote nach Einsturz eines Bahnhofvordachs Stand: 01.11.2024 19:21 Uhr

Am Bahnhof der nordserbischen Stadt Novi Sad ist ein Vordach eingestürzt. Mindestens 13 Menschen kamen dabei ums Leben. Das Unglück ereignete sich am Mittag, als viele Menschen unterwegs waren. Die Ursache ist noch unklar.

In der nordserbischen Metropole Novi Sad sind beim Einsturz eines Vordachs des Hauptbahnhofs mehrere Menschen gestorben. Unter den Trümmern seien mindestens 13 Leichen geborgen worden, teilte das Innenministerium mit. Zahlreiche weitere Menschen erlitten Verletzungen, berichtete das staatliche Fernsehen RTS.

Rettungswagen wurden zum Bahnhof in der Innenstadt entsandt, schweres Gerät räumte Trümmer weg. Etwa 80 Rettungskräfte waren vor Ort. Innenminister Ivica Dacic sagte, wahrscheinlich gebe es noch mehr Tote. "Ich selbst habe eine Leiche gesehen, die zu erreichen war", sagte er. Die Rettungsarbeiten seien äußerst schwer und würden noch Stunden dauern.

Viele Menschen betraten oder verließen das Gebäude

Das Unglück ereignete sich am Mittag, als vor dem Wochenende viele Menschen unterwegs waren. Auf den Aufnahmen von Überwachungskameras waren Menschen zu sehen, die das Gebäude betraten, verließen oder auf Bänken saßen, als die Betonkonstruktion plötzlich auf sie fiel. Die Ursache für den Einsturz ist noch nicht bekannt.

Der serbische Ministerpräsident Milos Vucevic sagte, es sei "ein schwarzer Freitag für uns, für ganz Serbien". Die Regierung rief für Samstag Staatstrauer aus.

Dach war nicht Teil der Renovierungen

Der Bahnhof in der zweitgrößten Stadt Serbiens war erst im Juli nach dreijährigen Renovierungsarbeiten wieder eröffnet worden, an manchen Stellen des Bahnhofs dauern die Renovierungsarbeiten noch an. Das serbische Eisenbahnunternehmen teilte mit, dass das teilweise eingestürzte Außendach nicht Teil der Renovierungsarbeiten gewesen sei.

Der Hauptbahnhof von Novi Sad war 1964 im damaligen sozialistischen Jugoslawien errichtet worden - in dem damals typischen modernistischen Stil. Die 300.000-Einwohner-Stadt an der Donau ist Verwaltungssitz der Provinz Vojvodina.