Nach schweren Regenfällen Schwere Überschwemmungen in Portugal Stand: 13.12.2022 13:03 Uhr

In Portugals Hauptstadt Lissabon hat es in der Nacht stark geregnet. In der Folge sind Straßen und Tunnel überschwemmt, mancherorts wurden Menschen in Häusern eingeschlossen. Meteorologen kündigten weitere Niederschläge an.

Nach erneuten heftigen Regenfällen stehen viele Bereiche der portugiesischen Hauptstadt Lissabon unter Wasser. Die Stadtverwaltung rief am Morgen die Alarmstufe rot aus und Anwohnende sowie Pendlerinnen und Pendler dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Tunnel und Unterführungen liefen voll. Auf einer Autobahn wurde laut dem öffentlich-rechtlichen portugiesischen Sender Radiotelevisao Portuguesa (RTP) ein Fahrzeug von einem Erdrutsch verschüttet, die Insassen kamen ins Krankenhaus.

Menschen gerettet und in Sicherheit gebracht

In verschiedenen Orten mussten zudem Menschen aus Häusern und Betrieben in Sicherheit gebracht werden. Nahe des Flusses Tejo wurde ein Supermarkt evakuiert, im Ortsteil Alcantara wurden 16 Personen aus Häusern gerettet. Zivilschutz-Kommandeur André Fernandes sprach von einer "komplizierten" Lage.

Bereits vergangene Woche hatte es in Portugal schwere Überschwemmungen gegeben, eine 50-Jährige starb dabei in einem Keller.

Noch keine Entspannung in Sicht

Für den Nachmittag sowie Mittwoch haben Wetterdienste erneut starke Regenfälle angekündigt. Die Lage bleibst deshalb zunächst weiter angespannt, denn mit den Niederschlägen steigt auch die Gefahr von erneuten Erdrutschen in der Region. Der Bürgermeister von Lissabon, Carlos Moedas, appellierte auf RTP an die Bevölkerung: "Macht Telearbeit". Es sei ratsam, das Haus nur zu verlassen, wenn es "unbedingt erforderlich" ist.