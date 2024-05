Krieg gegen die Ukraine Angriff auf Einkaufskomplex in Charkiw Stand: 25.05.2024 19:33 Uhr

Bei einem mutmaßlich russischen Angriff auf ein Einkaufszentrum in Charkiw soll es mindestens zwei Tote gegeben haben. Nach ukrainischen Behördenangaben wurde das Gebäude von einer russischen Gleitbombe getroffen.

Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw ist nach offiziellen Angaben ein Einkaufszentrum von mindestens einer Gleitbombe getroffen worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj rund 200 Menschen in dem Markt auf.

In seiner täglichen Videoansprache sagte er, der Komplex sei an einem Samstagnachmittag gut besucht gewesen. Der Angriff sei "eine weitere Manifestation des russischen Wahnsinns." Nur Wahnsinnige wie der russische Präsident Putin seien in der Lage, Menschen auf so abscheuliche Weise zu töten und zu terrorisieren.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Charkiw starben bei dem Angriff mindestens zwei Menschen, 24 weitere Menschen seien verletzt worden. Wenig soöter meldete der Bürgermeister der Stadt einen weiteren Angriff auf ein Wohngebiet im Zentrum. Er schrieb bei Telegram, dass dabei acht Menschen verletzt wurden.

Selenskyj bittet erneut um Flugabwehr

Selenskyj bat die Unterstützer der Ukraine einmal mehr um weitere Flugabwehrsysteme. In seiner Videoansprache sagte er: "Hätten wir angemessenere, modernere Luftabwehrsysteme und Flugzeuge, wäre die russische Luftwaffe natürlich schon längst genauso zusammengebrochen wie ihre Schwarzmeerflotte." Für Selenskyj sei der Abschuss russischer Flugzeuge eine friedenssichernde Maßnahme.

Deutschland liefert weiteres Iris-T-System

Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Ein neues Paket mit einem Umfang von 275 Millionen US-Dollar umfasse laut US-Außenministerium unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Deutschland lieferte der Ukraine ein weiteres Flugabwehrsystem Iris-T.

Das System sei laut Bundesverteidigungsministerium am Freitag in der Ukraine angekommen. Deutschland hat bereits mehrere Luftverteidigungssysteme unter anderem vom Typ IRIS-T und vom Typ Patriot an Kiew geliefert.