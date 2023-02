Putins Rede an die Nation Der Westen hat "den Krieg losgetreten" Stand: 21.02.2023 10:42 Uhr

Der russische Präsident Putin hat in einer Rede an die Menschen in Russland der Ukraine erneut vorgeworfen, ein Neonazi-Regime etabliert zu haben. Außerdem beschuldigte Putin den Westen, den Krieg angefangen zu haben.

In einer Rede an die Nation hat der russische Präsident Wladimir Putin den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Putin erklärte in Moskau, der Westen habe den Krieg angefangen - Russland habe lediglich seine "Kraft genutzt, um den Krieg zu stoppen". Der Westen mache aus der Ukraine ein "Anti-Russland", erklärte Putin. Und: Der Westen wolle die "historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt, von uns wegnehmen".

"Führen keinen Krieg gegen das ukrainische Volk"

Putin sagte in seiner Rede außerdem, Russland führe keinen Krieg gegen das ukrainische Volk. Der Westen habe das Land besetzt, das "Neonazi"-Regime in Kiew dort installiert, das die Menschen in der Ukraine unterdrücke. Russland bekämpfe dieses Regime. Klar ist außerdem laut Putin: Je mehr Waffen geliefert würden, desto mehr sei Russland gezwungen, sich zu verteidigen.

Der Westen nutze die Ukraine als "Waffenplatz" und raube dem Land die Rohstoffe. Geistliche würden vom Westen gezwungen, etwa gleichgeschlechtliche Ehen zu akzeptieren. Putin berief sich dabei auf "Heilige Schriften" mehrerer Religionen, in denen eine Ehe lediglich die Vereinigung von Mann und Frau bezeichne.

Die westlichen Eliten seien verrückt geworden, so Putin und bilanzierte: Ziel des Westens sei es, die russische Gesellschaft spalten. Gleichzeitig beschuldigte Putin den Westen, mit dem Krieg von der Korruption in den westlichen Ländern ablenken zu wollen.

Russland hat laut Putin alles getan, um Konflikt friedlich zu lösen

Russland habe alles getan, um den Konflikt friedlich zu lösen - der Westen sei daran nicht interessiert gewesen, sagte Putin. Er beschuldigte den Westen, mit falschen Karten gespielt zu haben. Als vermeintliche Belege dafür führte der russische Präsident die Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Ausweitung der NATO an. Russland sei dennoch bereit für einen konstruktiven Dialog mit dem Westen.