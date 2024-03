Anschlag bei Moskau "Das Ganze ist noch nicht beendet" Stand: 22.03.2024 21:08 Uhr

Nach dem Angriff auf eine Konzerthalle bei Moskau ist die Lage weiterhin unübersichtlich. ARD-Korrespondentin Ina Ruck berichtet, die Feuerwehr sei dabei den Brand zu löschen. Doch dort werden weiterhin Angreifer vermutet.

Bis zu fünf Männer haben in Moskau einen Konzertsaal gestürmt und das Feuer offenbar mit Maschinenpistolen auf die Besucher eröffnet. Die Attacke sei "offiziell als Terroranschlag deklariert worden", berichtete die ARD-Korrespondentin in Moskau, Ina Ruck, in der tagesschau.

Es gebe Berichte, dass auch eine Granate gezündet worden sei, deren Explosion ein Feuer in der Konzerthalle verursacht habe.

"Das Ganze ist noch nicht beendet", schätzt Ruck die Situation in Moskau ein. Zwar habe die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen - aber offenbar befänden sich noch Täter in dem Gebäude.

Als Reaktion auf den Anschlag habe Moskaus Bürgermeister alle Massenveranstaltungen abgesagt, und besondere Schutzmaßnahmen für Flughäfen und Bahnhöfe angekündigt. "Wer die Täter sind oder was die Hintergründe des Anschlags sind - darüber ist bislang nichts bekannt", sagte Ruck.