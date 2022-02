Konflikt mit Russland Ukraine fordert schwere Waffen von Berlin Stand: 14.02.2022 08:48 Uhr

Der ukrainische Botschafter hat vor dem Besuch von Kanzler Scholz eindringlich an die Bundesregierung appelliert, seinem Land 12.000 Panzerabwehrraketen zu liefern. Ein Krieg sei "immer unausweichlicher".

Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Ukraine hat der Botschafter des Landes in Deutschland, Andrij Melnyk, die Forderung seiner Regierung nach schweren Waffen aus Deutschland bekräftigt. Die Ukraine brauche 12.000 Panzerabwehrraketen sowie 1000 Luftabwehrraketen, um sich gegen einen russischen Angriff verteidigen zu können, sagte Melnyk dem Sender "Bild TV" am Sonntagabend.

"Krieg immer unausweichlicher"

Melnyk erklärte, dass Scholz' Reise nach Kiew am Montag und Moskau am Dienstag "die letzte Chance" für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt sein könnte. Er bekräftigte: "Die Lage ist schon dramatisch. Wir haben schon das Gefühl, dass ein Krieg immer unausweichlicher wird." Seine Regierung mache sich auf das "schlimmste Szenario" gefasst, nämlich "dass die Hauptstadt vielleicht schon in den nächsten Tagen bombardiert werden kann". Bei Flugzeugen und Schiffen sei Russland der Ukraine überlegen: "Da sind wir wirklich eine leichte Beute" für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Bundesregierung lehnt die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ab. Sie prüft allerdings, Rüstungsgütern unterhalb dieser Schwelle zur Verfügung zu stellen.

Lindner bekräftigt Sanktionsdrohungen

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte vor einer "brenzligen Situation". "Wir versuchen auf allen Kanälen, Russland am Verhandlungstisch zu halten", erklärte sie in den tagesthemen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigte im "Handelsblatt" die Sanktionsdrohungen der Bundesregierung gegen Russland: "Der Kreml sollte nicht der Fehlannahme unterliegen, dass er politische und territoriale Grenzen überschreiten kann, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen", sagte Lindner. "Die Inbetriebnahme einer Pipeline ist da nur ein Teilaspekt", fügte er mit Blick auf die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 hinzu.

Der FDP-Vorsitzende verteidigte, dass Scholz nicht explizit mit dem Ende von Nord Stream 2 droht. "Die schlechteste Abschreckung ist die Ankündigung von Maßnahmen, auf die sich ein Gegenüber taktisch vorbereiten kann, um sie zu umgehen", sagte Lindner.

Biden telefonierte mit Putin und Selenskyj

US-Präsident Joe Biden hat nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin am Samstag nun auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Aus dem Weißen Haus hieß es im Anschluss, Biden habe erneut das Bekenntnis der USA zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine betont. Die Vereinigten Staaten und ihre Partner würden schnell und entschlossen antworten im Fall jeder russischen Aggression gegenüber der Ukraine.

Die US-Regierung warnt mit zunehmender Dramatik vor einer drohenden russischen Invasion der Ukraine. Selenskyj hatte sich zuletzt irritiert über die alarmierenden Töne aus Washington gezeigt und davor gewarnt, Panik zu schüren. Das helfe nur dem Feind.

Bislang kein Durchbruch bei Gesprächen

Biden verbrachte das Wochenende in Camp David, dem Landsitz der US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland. Am Samstag hatte er von dort aus mit Putin telefoniert, den russischen Präsidenten eindringlich vor einer Invasion der Ukraine gewarnt und einmal mehr mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Einen Durchbruch in der Krise brachte das Gespräch nicht.

Auch die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder hatten jeweils miteinander telefoniert. Zudem hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Hörer gegriffen und mit Scholz und Selenskyj gesprochen. Zudem warnte er in einem Telefonat Putin erneut vor den möglichen Folgen einer russischen Aggression.

Kreml weist Vorwürfe zurück

Angesichts des Aufmarsches Zehntausender russischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine hatte die US-Regierung am Freitag davor gewarnt, dass Russland möglicherweise noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele am 20. Februar das Nachbarland angreifen könnte. Der Kreml dementiert solche Vorwürfe vehement.

Moskauer Angaben zufolge beklagte Putin in seinem Gespräch mit Biden, dass westliche Staaten nicht den nötigen Druck auf die Ukraine ausübten, damit diese ihre Verpflichtungen aus dem sogenannten Minsker Friedensplan für die Ostukraine erfülle.

Deutschland stellt Wirtschaftshilfe in Aussicht

Inwieweit die Bundesregierung den Wünschen von Kiew nachkommen wird, ist offen. Es gehe dabei neben der politischen Entscheidung auch um die tatsächliche Verfügbarkeit dieses Materials, das von der Bundeswehr auch selbst gebraucht werde, hieß es aus Regierungskreisen.

Es sei so, "dass bei der Bundeswehr im Moment nichts übrig ist. Da liegen jetzt nicht Tausend Nachtsichtgeräte herum, die nicht gebraucht werden", zitierte die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen. Scholz werde bei seinem Antrittsbesuch in Kiew voraussichtlich noch keine Zusagen machen.

Anders sieht es mit weiterer Wirtschaftshilfe aus, die von der Ukraine ebenfalls gefordert wird. Angesichts der politischen Turbulenzen befinde sich etwa die ukrainische Währung unter Druck. Deutschland prüfe deshalb, "ob wir noch bilateral Möglichkeiten haben, einen Beitrag zu leisten zur wirtschaftlichen Unterstützung". Details wurden nicht genannt.