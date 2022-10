Krise in Großbritannien Premierministerin Truss tritt zurück Stand: 20.10.2022 14:47 Uhr

Die britische Premierministerin Truss gibt nach nur sechs Wochen ihr Amt ab. Das gab sie in London bekannt. Truss war durch eine verunglückte Steuerreform und zuletzt den Rücktritt von Innenministerin Bravermann stark unter Druck geraten.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach rund sechswöchiger Amtszeit ihren Rücktritt erklärt. Sie werde so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin in London vor dem Amtssitz in der Downing Street. Sie habe bereits mit König Charles III. darüber gesprochen.

Truss hatte das Amt erst vor sechs Wochen von Boris Johnson übernommen. Gestern war ihre Innenministerin Suella Bravermann zurückgetreten und hatte deutliche Kritik am Kurs von Truss geäußert.

Eine chaotische Abstimmung im Unterhaus und rebellierende Abgeordnete ihrer Tory-Partei hatten die Regierungschefin zudem unter Druck gesetzt. Zuvor hatte sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst.