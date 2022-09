Nach dem Tod von Elizabeth II. Das koloniale Erbe der Queen Stand: 16.09.2022 08:16 Uhr

Die weltweite Anteilnahme am Tod von Elizabeth II. ist groß. Inmitten der Trauer werden aber auch kritische Töne laut: Dabei geht es vor allem um das koloniale Erbe der Royals.

Von Franziska Hoppen, RBB, zzt. London

So klang die britische Berichterstattung in den vergangenen Tagen: Trauer über den Tod der Queen. Freude über den neuen König, King Charles, den Dritten. Es sind vor allem ausländische Medien, etwa die US-amerikanischen Sender, wie MSNBC, die einen anderen, dunklen Aspekt der britischen Krone thematisieren:

"Der Tod von Queen Elizabeth hat auf der ganzen Welt Trauer ausgelöst. Aber es gibt auch komplexe Gefühle von Wut, Frustration, und Ärger - weil die Regentschaft der Queen von vielen als Symbol für das britische Kolonialreich gesehen wird - eine Institution die sich durch brutale Gewalt, Folter, Landraub, Vergewaltigung und Versklavung bereichert hat."

Historiker: Queen hat persönlich vom Kolonialismus profitiert

Im trauernden Großbritannien spricht darüber gerade kaum jemand: 400 Jahre Empire, in denen gut 400 Millionen Menschen zu Untertanen der britischen Krone gemacht wurden. Während Queen Elizabeths Regentschaft zerfiel das Empire. Doch Jürgen Zimmerer, Historiker an der Universität Hamburg, meint: "Historisch gesehen ist die Regentschaft von Elizabeth II. untrennbar mit dem Empire verbunden."

Auch, weil die Königsfamilie noch heute - in ihrem Alltag - vom Kolonialismus von damals profitiere – selbst wenn der genaue Umfang nicht aufgedeckt ist: "Sie profitiert dadurch, dass ein Teil ihres Vermögens aus dem Empire kommt und jetzt immer noch Zinsen abwirft. Die Paläste sind damit finanziert. Davon profitiert sie unmittelbar."

Kronjuwelen: Forderung aus Indien und Südafrika

Es gibt auch Vorwürfe des Diebstahls: Indien und Südafrika fordern schon lange, dass einige der Kronjuwelen an sie zurückgegeben werden. Und es gibt Vorwürfe des kolonialen Denkens: Nicht-weiße Menschen konnten bis in die späten 60er-Jahre keine Bediensteten bei Hofe werden, wie der Guardian erst 2021 aufdeckte. Und Prinz Philip wurde immer wieder für rassistische Kommentare kritisiert. Aber die Queen schwieg.

Der Historiker Zimmerer sagt weiter: "Da schaute sie eigentlich von der Seitenlinie aus zu. Und in der Debatte, die wir seit zehn, 15 Jahren haben und die immer intensiver wird über den Umgang mit dem kolonialen Erbe, machte sie eigentlich nichts. Deshalb ist sie so beliebt geworden. Weil sie sich aus allen kontroversen Fragen raushielt.“

Autor: "Nicht nur die Queen schweigt"

Marcus Ryder, Autor, der sich für mehr Vielseitigkeit in den Medien einsetzt, sagt: Nicht nur die Queen schweigt. Es liegt ein gesamtgesellschaftliches Problem vor: mangelnde Aufarbeitung der britischen Vergangenheit. "Das hier zeigt, dass es eine gewissn Unfähigkeit gibt, die die britische Bevölkerung, die britischen Medien manchmal haben, einige der schwierigsten Themen wirklich anzugehen", sagt Ryder.

Zwar habe jüngst die Black Lives Matter Bewegung das Bewusstsein über die britischen Kolonien geschärft. Allerdings noch nicht unbedingt in den Radio-Fernseh-und Zeitungsredaktionen: "Die britischen Medien werden überproportional von weißen, nicht-behinderten, heterosexuellen Männern gesteuert, die in und um London Leben. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung machen diese Männer 3,1 Prozent aus. 3,1 Prozent der Bevölkerung sind also redaktionell für den Großteil der Medien verantwortlich."

Die Briten, die das koloniale Erbe der Queen in diesen Tagen beschäftigt, können das, laut Ryder, also fast ausschließlich in den sozialen Netzwerken ausdrücken. "Das heißt: Schwarze Menschen, Menschen aus Asien, die Wurzeln in den ehemaligen Kolonien haben, sehen ihre Werte und diese Diskussion in Medien außerhalb des Vereinigten Königreichs behandelt."

Für Interviews zum kolonialen Erbe der Queen wurde Ryder in diesen Tagen nur von nicht-britischen Medien angefragt.