analyse Palästinenser-Präsident in Moskau Wie Putin der Nahost-Krieg nutzen könnte Stand: 13.08.2024 14:19 Uhr

Beim Treffen von Palästinenserpräsident Abbas mit Präsident Putin in Moskau dürfte der Krieg in Nahost Thema sein. Putin könnte sich dabei als Friedensengel aufspielen - und so vom innenpolitischen Debakel in Kursk ablenken.

Der 7. Oktober ist der Geburtstag von Russlands Präsident Wladimir Putin. Als er sich im vergangenen Jahr nicht sofort zum brutalen Überfall der Hamas auf Israel äußerte, kochte die Gerüchteküche über: "Hamas hat Putin ein Geburtstagsgeschenk gemacht", "Putin steckt hinter dem Angriff", "Russland macht gemeinsame Sache mit Palästinensern".

Fakt ist: Putin hat das Blutbad, das die Hamas anrichtete, verurteilt, aber die Organisation nicht erwähnt; Russland hat die Hamas nicht zu einer terroristischen Gruppe erklärt. Meistens äußert sich Putin im Zusammenhang mit Gaza wie in der Woche nach dem 7. Oktober:

"Israel war natürlich einem beispiellosen Angriff ausgesetzt; einem, den es in der Geschichte noch nie gegeben hat, und zwar nicht nur im Ausmaß, sondern auch in der Art der Ausführung, der Grausamkeit", so Putin. Die Position Russlands zum palästinensisch-israelischen Konflikt basiere auf Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates, die die Schaffung zweier unabhängiger, souveräner Staaten vorsehen - Israel und Palästina.

Putin gibt den USA die Schuld für Krieg in Nahost

Bis zum 7. Oktober hätte Putin mit ähnlichen Äußerungen beiden Seiten Genüge getan: den russischen Juden in Israel und den Palästinenser-Organisationen, die er in alter Sowjet-Tradition per se im revolutionären Lager verortet. Aber im Laufe der Zeit nach dem 7. Oktober kritisierte Putin zunehmend Israel: "Die schrecklichen Ereignisse derzeit im Gazastreifen, wo unschuldige Menschen wahllos getötet werden, die einfach nirgendwohin fliehen oder sich vor den Bombenangriffen verstecken können, lassen sich durch nichts rechtfertigen", so der russische Präsident.

Diese Position dürfte den Interessen Putins im Nahen Osten geschuldet sein: Putin unterhält gute Beziehungen zur libanesischen Hisbollah und zu den Herrscherapparaten in Syrien und Iran. Alle drei Kräfte sind wiederum mit der Hamas verbündet - und ohnehin haben sie alle einen gemeinsamen Erzfeind: die USA. Die macht Putin für das heutige Geschehen im Nahen Osten mitverantwortlich: "Leider sehen wir eine starke Verschlechterung der Lage im Nahen Osten. Ich denke, viele werden mir zustimmen, dass dies ein klares Beispiel für das Scheitern der Politik der USA im Nahen Osten ist."

Putin will mehr Einfluss in Nahost

Putin steht dem israelkritischen, arabischen Lager nahe. Sein strategisches Ziel dürfte sein, langfristig wieder mehr Einfluss im Nahen Osten und in Nordafrika zu erlangen, anknüpfend an die Sowjetzeit. Zu der waren die Kontakte in den Süd-Jemen, den Irak, nach Syrien, Ägypten und Libyen eng.

Damals auch, 1971, eröffnete Russland im syrischen Tartus einen Marinestützpunkt. Aber er ist heute auch der einzige Hafen, den Russlands Militär im Mittelmeer unterhält. Das will Putin schon seit Längerem ändern.

Treffen zwischen Putin und Abbas

Beim Treffen Putins mit dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, setzt der russische Präsident möglicherweise auch darauf, dass er die palästinensischen Kräfte zu einer Einheitsregierung drängen kann, wofür Peking vergangenen Monat die Grundlage gelegt hat: Unter chinesischer Vermittlung einigten sich 14 palästinensische Gruppierungen darauf, ihre Differenzen zu überwinden.

Putin wird gleichzeitig den israelischen Siedlungsbau in der Westbank, dem Herrschaftsgebiet von Präsident Abbas, verurteilen und die Hamas auffordern, einem Waffenstillstandsabkommen mit Israel zuzustimmen. Kurz: Putin könnte sich als Friedensengel aufspielen. Wobei ihm grundsätzlich ein Regionalkrieg im Nahen Osten in die Hände spielen würde. Er könnte ablenken vom russischen Debakel in der Region Kursk.