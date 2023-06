"Ziemlich beste Freunde"-Vorbild Philippe Pozzo di Borgo ist tot Stand: 02.06.2023 20:43 Uhr

Seine Geschichte lieferte den Stoff für den Erfolgsfilm "Ziemlich beste Freunde". Nun ist der querschnittsgelähmte Geschäftsmann Philippe Pozzo die Borgo am Alter von 72 Jahren gestorben.

Der querschnittsgelähmte französische Geschäftsmann Philippe Pozzo di Borgo, an dessen Schicksal die Vorlage für den Kinofilm "Ziemlich beste Freunde" war, ist tot. Der Franzose sei im Alter von 72 Jahren gestorben, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Berufung auf den Bruder des Mannes.

"Wir haben soeben mit großer Trauer vom Tod unseres Freundes Philippe Pozzo di Borgo erfahren", schrieben auch die Filmemacher Éric Toledano und Olivier Nakache. "Indem er zustimmte, dass seine Geschichte in 'Ziemlich beste Freunde' verfilmt wurde, hat er unser Leben und das Leben vieler verletzlicher und zerbrechlicher Menschen verändert." Wie Toledano der Nachrichtenagentur AFP sagte, verstarb Pozzo di Borgo in der marokkanischen Stadt Marrakesch.

Nach Unfall gelähmt

Pozzo di Borgo war 1951 als Sohn einer korsischen Adelsfamilie geboren worden. Der Geschäftsführer eines Champagnerherstellers stürzte 1993 bei einem Gleitschirmflug ab und war seither vom Hals an abwärts gelähmt. Nach seinem Unfall engagierte er den damals 20-jährigen Abdel Sellou als Pfleger. Sellou war damals frisch aus dem Gefängnis entlassenen worden.

In seinem 2001 veröffentlichten Buch "Le Second souffle" (zu Deutsch: "Die zweite Luft") erzählte Pozzo di Borgo davon, wie er dank der Hilfe Sellous den Weg aus einer tiefen Depression fand.

Philippe Pozzo di Borgo und sein ehemaliger Pfleger Abdel Sellou am Rande einer Lesung in Berlin im Jahr 2012.

Einer der erfolgreichsten französischen Filme

Die darauf basierende Tragikomödie aus dem Jahr 2011 wurde einer der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten und war unter anderem für den Oscar nominiert. Weltweit kam der Film in rund 50 Ländern in die Kinos, auch in Deutschland war er ein Erfolg.

In dem Film verkörpert François Cluzet den Geschäftsmann, Omar Sy spielt einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen und stets gut gelaunten Sozialhilfeempfänger, der den Pflegerjob übernimmt. Sy wurde für seine schauspielerische Leistung 2012 mit dem César als bester Darsteller ausgezeichnet. Auf Instagram schrieb er nach Bekanntwerden von Pozzo di Borgos Tod: "Auf immer in unseren Herzen."