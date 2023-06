Neuer Fund in Pompeji Fresko könnte Vorläufer der Pizza zeigen Stand: 27.06.2023 15:22 Uhr

Die verschüttete Stadt Pompeji ist um eine Entdeckung reicher: Archäologen haben ein Fresko ausgegraben, auf dem womöglich ein entfernter Vorgänger der Pizza abgebildet ist - auch, wenn auf dem Fladenbrot die heute typischen Zutaten fehlen.

Schon die alten Römer haben sich offenbar für Pizza begeistert - oder zumindest für so etwas in der Art. Archäologen in der antiken Stadt Pompeji gaben bekannt, dass sie auf einem alten Fresko die Abbildung eines Vorläufers der modernen Pizza entdeckt haben. Ein belegter Teigfladen ist auf dem rund 2000 Jahre alten Gemälde zu sehen.

Die Abbildung wurde bei jüngsten Grabungen auf einer halb eingestürzten Mauer entdeckt. Zu sehen ist eine silberne Platte mit dem runden Fladenbrot, auf dem nach Aussagen der Archäologen offenbar Granatapfel und Datteln drapiert sind. Diese sind wohl mit Gewürzen oder sogar einer Art Pesto angerichtet. Daneben liegen demnach Trockenfrüchte, ein Kranz aus Erdbeerbaumzweigen sowie ein Weinkelch.

"Wie könnten wir nicht dabei an Pizza denken"

"Was hier auf der Wand auf einem alten Haus in Pompeji abgebildet wurde, könnte ein entfernter Vorfahre des modernen Gerichts sein", erklärten die Experten der arachäologischen Stätte im Süden Italiens mit Blick auf die heute in aller Welt beliebte Pizza.

Die Archäologen nehmen an, dass das Fresko Gaben zeigt, die damals Gästen gereicht wurden. Diese Sitte ging auf das alte Griechenland zurück und wurde von römischen Autoren wie Virgil und Philostratus beschrieben. "Wie könnten wir nicht dabei an Pizza denken", erklärte der deutsche Leiter der archäologischen Stätte, Gabriel Zuchtriegel.

Die Pizza ist Unesco-Kulturerbe

Es fehlten allerdings "ein paar der typischsten Zutaten wie Tomaten und Mozzarella", hieß es von den Forschern weiter. Die moderne Pizza gibt es einer Legende nach erst seit 1889. Ein gewisser Raffaele Esposito hatte in Neapel damals die erste Pizza gebacken.

Belegt mit grünem Basilikum, weißem Mozzarella und roten Tomaten symbolisierte sie die Farben der italienischen Flagge. 2017 wurde die "Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers" sogar in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Immer wieder spektakuläre Funde

In der versunkenen Römer-Stadt am Fuße des Vesuvs stoßen Archäologen immer wieder auf spektakuläre Funde. Im Jahr 79 bedeckten Asche, Schlamm und Lava nach mehreren Vulkanausbrüchen die antike Stadt. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die konservierten Überreste von Tod und Verwüstung geben bis heute einen Einblick in das Leben von damals. Heute gehört der Park zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien.