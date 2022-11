Nahe der Grenze zur Ukraine Polen bestätigt Einschlag russischer Rakete Stand: 16.11.2022 01:10 Uhr

Die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Wer die Rakete abfeuerte, ist aber weiter unklar.

Das polnische Außenministerium hat den Einschlag einer Rakete aus russischer Fertigung im Osten des NATO-Mitgliedslandes bestätigt. Bei dem Beschuss am Dienstag wurden demnach zwei Menschen getötet.

Mit der Herkunft der Rakete ist allerdings noch nicht geklärt, welches Land sie eingesetzt hat. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion.

Außenminister Zbigniew Rau habe den russischen Botschafter einbestellt und "unverzügliche, umfassende Erklärungen" eingefordert, teilte das Ministerium mit.

Polen verstärkt die Überwachung seines Luftraums

Nach Angaben von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verstärkt Polen die Überwachung seines Luftraums.

Der Regierungschef bestätigt auch, dass Polen die Möglichkeit prüfe, ein Treffen auf Basis von Artikel 4 des NATO-Vertrags zu beantragen. Der Artikel besagt, dass die Mitglieder des Militärbündnisses einander konsultieren, wenn etwa die Sicherheit eines Mitglieds bedroht ist.

Polens Streitkräfte in erhöhter Bereitschaft

Der Sprecher des polnischen Außenministeriums betonte, dass am Dienstag ein massiver Beschuss des gesamten ukrainischen Territoriums und seiner kritischen Infrastruktur durch die russische Armee zu beobachten gewesen sei. Das Dorf Przewodow liegt etwa 60 Kilometer Luftlinie entfernt von der westukrainischen Stadt Lwiw, die auch Ziel russischer Angriffe war.

Nach dem Vorfall versetzte Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Abend in Warschau. Es gehe dabei um bestimmte militärische Kampfeinheiten sowie die Kampfbereitschaft von Einheiten der uniformierten Dienste, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Moskau spricht von "Provokation"

Zuvor hatte Russland bereits auf die Berichte von Explosionen reagiert. Das Verteidigungsministerium in Moskau bezeichnete die Angaben polnischer Medien über Raketeneinschläge als bewusste Provokationen. Die Berichte hätten das Ziel, die Situation zu eskalieren, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax das Ministerium.

Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Selenskyj: "Es besteht Handlungsbedarf"

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, sein Land habe seit Langem davor gewarnt, dass sich die russischen Aktionen nicht auf die Ukraine beschränken würden. Der russische Raketenangriff auf NATO-Gebiet bedeute eine gravierende Eskalation der Lage. Darauf müsse es eine Reaktion geben: "Es besteht Handlungsbedarf."