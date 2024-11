Experiment in Krakau Wenn KI einen Radiosender übernimmt Stand: 02.11.2024 10:02 Uhr

Off Radio Krakau ist ein Sender mit kaum messbaren Hörerzahlen. Im Oktober änderte sich das schlagartig, als künstliche Intelligenz das Programm übernahm. Aber anders als geplant war schon nach wenigen Tagen Schluss.

Von Sabina Matthay, ARD-Warschau

Drei Monate sollte das Experiment ursprünglich dauern, doch nach nur einer Woche war schon wieder Schluss: Künstliche Intelligenz (KI) hat erstmal ausgedient in der Jugendwelle Off des öffentlich-rechtlichen Radio Krakau.

Was der Chefredakteur als Beweis für den Erfolg des Projekts ausgibt, werten andere als Rückzieher angesichts harscher Kritik an dem KI-Projekt. Schon kurz nach dem Debüt von Moderatorin "Emilia" Mitte Oktober gab es erste Proteste. Denn bei ihr und ihren beiden Kollegen "Kuba" und "Alex" handelte es sich um fiktive Vertreter der Generation Z, erschaffen mithilfe künstlicher Intelligenz. Die sollte auch in anderen Funktionen beim Betrieb von Off Radio helfen.

Petition gegen das Projekt

Der Sender meinte wohl, eine junge Hörerschaft würde das einfach so hinnehmen, glaubt der Journalist Mateusz Demski. Der einstige Musikmoderator von Off Radio spricht von einem gefährlichen Präzedenzfall: Er und andere Kollegen seien durch die Technologie ersetzt und deshalb nicht weiterbeschäftigt worden - eine Sparmaßnahme also.

Radio Krakau bestreitet das. Doch eine Petition Demskis, die den sofortigen Stopp des KI-Betriebs verlangte, fand schnell rund 20.000 Unterzeichner. Mehr als Off Radio - das ausschließlich im Internet und über DAB zu empfangen ist - Hörer hat.

Interview mit verstorbener Autorin sorgt für Aufregung

Es kam noch ärger: Der Avatar von Wislawa Szymborska, der 2012 verstorbenen polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin, im Gespräch mit KI-Moderatorin "Emilia".

Die Einlassungen der KI-Szymborska, generiert von Chat-GPT, lösten Empörung aus, weil es um Themen ging, die die Dichterin nie kommentieren konnte - etwa die Vergabe des diesjährigen Literatur-Nobelpreises.

Der Warschauer Schriftsteller Remigiusz Grzela spricht noch aus einem anderen Grund von Missbrauch: Die Wislawa Szymborska in dem KI-generierten Interview sei eine nette ältere Dame ohne die intellektuelle Größe, Ironie, Mehrdeutigkeit, für die die Szymborska berühmt gewesen sei, meint Grzela.

Projekt offenbart generelle Herausforderungen mit KI

So steht das KI-Experiment des kleinen Krakauer Internetsenders Off für eine breitere Problematik: Es geht um Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, die Kennzeichnung KI-gestützter Inhalte, um ethische und rechtliche Fragen journalistischer Verantwortung.

Radio Krakau sei überrascht gewesen über den emotionalen Widerhall, so Chefredakteur Marcin Pulit. Doch habe das Projekt die Debatte über Chancen und Risiken des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz im Hörfunk vorangebracht. Jetzt soll das Experiment wissenschaftlich ausgewertet werden.

Off Radio spielt derweil nur noch Musik - im Dauerbetrieb.