Papst zum Weltfriedensta "Kümmert Euch!" Stand: 01.01.2023 12:47 Uhr

Am Weltfriedenstag hat Papst Franziskus beim Mittagsgebet die Menschen zu mehr Verantwortung, Mitgefühl und Fürsorge aufgerufen. In der Neujahrsmesse würdigte er den verstorbenen Papst Benedikt XVI und betete für ihn.

Papst Franziskus hat die Menschen zum Weltfriedenstag zur Fürsorge aufgerufen. Wenn das neue Jahr wirklich gut werden solle, gehe das nur mit der Sprache der Liebe und der Fürsorge, sagte der Papst beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Es sei die Verpflichtung aller, sich "zu kümmern": um das eigene Leben, die eigene Zeit und Seele, die Schöpfung und die Umwelt, "und, mehr noch, um unseren Nächsten".

Tausende Menschen waren zum Angelus-Gebet auf den Petersplatz gekommen; viele mit Plakaten gegen Krieg und für Frieden in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt.

1967 hatte Papst Paul VI. den Neujahrstag auch zum Weltfriedenstag erklärt. Das Motto in diesem Jahr lautet:

Niemand kann sich allein retten. Nach Covid-19 neu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden.

Aufruf zur Solidarität und zum Mitgefühl

Aus diesem Anlass erinnerte Papst Franziskus auch an den Krieg in der Ukraine. Er rief dazu auf, gemeinsam Wege des Friedens zu finden. In der ganzen Welt erhebe sich der Schrei eines "Nein zum Krieg, Nein zu den Waffen". Die zur Verfügung stehenden Ressourcen müssten für Entwicklung, für Arbeit, Gesundheit und Bildung aufgewendet werden. Der Weltfriedenstag mache bewusst für die Verantwortung aller für den Aufbau einer Zukunft, so das Kirchenoberhaupt.

"Angesichts der persönlichen und sozialen Krisen, die wir erleben, angesichts der Tragödie des Krieges, sind wir aufgerufen, den Herausforderungen unserer Welt mit Verantwortung und Mitgefühl zu begegnen", appellierte Franziskus. "Und das können wir tun, wenn wir uns umeinander kümmern und wenn wir uns alle zusammen um unser gemeinsames Haus kümmern."

Beten für verstorbenen Benedikt XVI.

Papst Franziskus hatte zuvor bei der Messe zum Neujahrstag im Petersdom die Muttergottes um Beistand für den verstorbenen Benedikt XVI. gebeten:

Empfehlen wir ihr in besonderer Weise den emeritierten Papst Benedikt an, auf dass sie ihn auf seinem Weg zu Gott begleite.

Der emeritierte Papst war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae gestorben, wo er in den Jahren nach seinem Rücktritt 2013 gelebt hatte. Von Montag an soll sein Leichnam im Petersdom aufgebahrt werden.

Als guten Vorsatz für das neue Jahr empfahl Franziskus, nicht faul und gleichgültig auf die Weltgeschehnisse zu blicken, sondern Gutes zu tun und "sich die Hände schmutzig zu machen". Man könne nicht still sitzen und bequem darauf warten, dass die Dinge besser würden.