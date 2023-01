Neujahrsmesse im Petersdom Beten für den verstorbenen Benedikt XVI. Stand: 01.01.2023 11:36 Uhr

Unter dem Eindruck des Todes von Benedikt XVI. hat Papst Franziskus das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom begonnen. Er betete für den Verstorbenen und rief zu Solidarität mit den Betroffenen des Ukraine-Kriegs auf.

Papst Franziskus hat bei der Messe zum Neujahrstag im Petersdom die Muttergottes um Beistand für den verstorbenen Benedikt XVI. gebeten:

Empfehlen wir ihr in besonderer Weise den emeritierten Papst Benedikt an, auf dass sie ihn auf seinem Weg zu Gott begleite.

Benedikt XVI. war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae gestorben, wo er in den Jahren nach seinem Rücktritt 2013 gelebt hatte. Von Montag an soll sein Leichnam im Petersdom aufgebahrt werden.

Beten für die Opfer des Krieges

In seiner Predigt ging Franziskus anlässlich des Welttages für den Frieden besonders auf die Leidtragenden von Kriegen ein.

Bitten wir die Mutter Gottes in besonderer Weise für die Kinder, die leiden und nicht mehr die Kraft zum Beten haben, für die vielen Brüder und Schwestern, die in weiten Teilen der Welt von Krieg betroffen sind.

Die Menschen hätten die Festtage in Dunkelheit und Angst inmitten von Gewalt und Gleichgültigkeit verlebt.

Als guten Vorsatz für das neue Jahr empfahl Franziskus, nicht faul und gleichgültig auf die Weltgeschehnisse zu blicken, sondern Gutes zu tun und "sich die Hände schmutzig zu machen". Man könne nicht still sitzen und bequem darauf warten, dass die Dinge besser würden.



Am Mittag spendet Papst Franziskus den Segen "Urbi et orbi".