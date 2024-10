Unfall in Oslo Entgleiste Straßenbahn fährt in Elektrogeschäft Stand: 29.10.2024 13:56 Uhr

Immerhin nahm sie die Eingangstür: In Oslo ist eine entgleiste Straßenbahn in ein Elektrogeschäft gefahren. Vier Menschen wurden dabei verletzt, laut Polizei könnte der Fahrer den Unfall verursacht haben.

Eine Straßenbahn ist in Oslo entgleist und in ein Geschäft im Stadtzentrum gekracht. Dabei seien vier Menschen verletzt worden, teilte die Polizei der norwegischen Hauptstadt mit. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer der Straßenbahn. Alle konnten noch am Unfallort versorgt werden.

"Uns wurden vier Verletzte gemeldet, darunter der Fahrer der Straßenbahn, die entgleiste, bevor sie in ein Geschäft fuhr", erklärte die Polizei. Der Vorfall habe sich auf der Storgata ereignet, der Hauptverkehrsader im Zentrum von Oslo. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich demnach 20 Menschen in der Bahn.

Viele Schaulustige besuchten die Unfallstelle an der Storgata.

Unfallursache noch unklar

Zur genauen Ursache des Vorfalls ist noch nichts bekannt. Ein Augenzeuge berichtete norwegischen Medien, er habe die Straßenbahn mit hoher Geschwindigkeit kommen sehen. Sie sollte eigentlich nach links abbiegen, entgleiste aber und fuhr geradeaus in den Laden. Die Polizei erklärte, der Straßenbahnfahrer gelte als Verdächtiger in dem Fall.

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Einsatzkräfte die Unglücksstelle sicherten und die Straßenbahn untersuchten. Nach dem Unglück versammelten sich viele Menschen an dem betroffenen Geschäft, in dem unter anderem Elektrogeräte verkauft werden. Das Gebäude wurde nach dem Unfall geräumt, um es auf mögliche Schäden zu untersuchen.